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Новости Татарстана и Казани
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Снегопады, штормовой ветер и до 3 градусов ниже нуля ожидаются в Татарстане
Сегодня, 17 января, в Татарстане ожидается снежная и очень ветреная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой останется облачным. В светлое время суток по всему региону, включая Казань, продолжит идти снег, местами сильный. Разыграются метели, кое-где они также окажутся сильными. Объявлено штормовое предупреждение.
Сильный юго-восточный ветер от 15 до 20 м/с со временем поменяет направление на юго-западное. При этом он иногда будет усиливаться порывами до 22 м/с, а в некоторых местах, в том числе и в столице Татарстана, до 25–27 м/с. На дорогах образуется гололедица и снежные заносы, отмечают синоптики.
Температура воздуха по республике в дневные часы составит от -3 до -8 градусов, в Казани — от -3 до -5 градусов, информируют метеорологи.
Ранее доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев предупредил казанцев об аномальном тепле и о новых снегопадах.
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