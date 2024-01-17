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«Блокируется передвижение»: глава Альметьевска сообщил о напряженной ситуации на дорогах
Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов заявил о напряженной ситуации на дорогах. В своем телеграм-канале руководитель муниципалитета призвал воздержаться от поездок за пределы города и населённых пунктов.
«Ситуация на дорогах остаётся напряжённой. В связи с ухудшением погодных условий водители остаются на трассах. Снежные переметы и низкая видимость блокирует любую возможность дальнейшего передвижения», — доложил он.
Глава района отметил, что в ближайшие сутки улучшения не предвидится.
«Прошу каждого из вас. Отнеситесь к данной ситуации со всей серьезностью. Не подвергайте опасности себя и своих близких!» — призвал Нагуманов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах для водителей, попавших в снежную ловушку на М7, организовали горячее питание. Глава челнинского ГИБДД Радий Кадиков на оперативной пресс-конференции по дорожной ситуации в Татарстане и Набережных Челнах призвал водителей фур не выстраиваться в два ряда вдоль обочины и не закрывать полосу для движения.
Напомним, сегодня и в ближайшие дни ожидается сильный снег, метель с ухудшением видимости до 500 метров, заносы, сильный ветер до 27 м/с. В Казани объявлен план «Буран».
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