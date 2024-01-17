«Блокируется передвижение»: глава Альметьевска сообщил о напряженной ситуации на дорогах

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов заявил о напряженной ситуации на дорогах. В своем телеграм-канале руководитель муниципалитета призвал воздержаться от поездок за пределы города и населённых пунктов.

«Ситуация на дорогах остаётся напряжённой. В связи с ухудшением погодных условий водители остаются на трассах. Снежные переметы и низкая видимость блокирует любую возможность дальнейшего передвижения», — доложил он.

Глава района отметил, что в ближайшие сутки улучшения не предвидится.

«Прошу каждого из вас. Отнеситесь к данной ситуации со всей серьезностью. Не подвергайте опасности себя и своих близких!» — призвал Нагуманов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах для водителей, попавших в снежную ловушку на М7, организовали горячее питание. Глава челнинского ГИБДД Радий Кадиков на оперативной пресс-конференции по дорожной ситуации в Татарстане и Набережных Челнах призвал водителей фур не выстраиваться в два ряда вдоль обочины и не закрывать полосу для движения.

Напомним, сегодня и в ближайшие дни ожидается сильный снег, метель с ухудшением видимости до 500 метров, заносы, сильный ветер до 27 м/с. В Казани объявлен план «Буран».