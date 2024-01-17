Глава ГИБДД Челнов призвал водителей фур не создавать коллапс «из принципа»

Глава челнинского ГИБДД Радий Кадиков на оперативной пресс-конференции по дорожной ситуации в Татарстане и Набережных Челнах призвал водителей фур не выстраиваться в два ряда вдоль обочины и не закрывать полосу для движения.

«Когда водитель большегруза из принципа пытается закрыть полосу: „Я стою, и все стоят“, я думаю, что это неправильно. Надо уважать других участников дорожного движения и не создавать коллапс», — отметил он.

По словам спикера, особенно эта проблема была актуальна сегодня с утра. В подобных случаях сотрудники Госавтоинспекции будут применять меры административного воздействия на нарушителей, которые умышленно препятствуют движению других транспортных средств.

По словам Кадикова, в черте города для водителей большегрузов созданы все условия: есть магазины в пешей доступности, автозаправочные станции.

«Гостеприимством водители большегрузов пренебрегать не должны. Они должны уважать других участников дорожного движения. Я обращаюсь ко всем участникам дорожного движения: в эти дни не только на грузовых автомашинах, но и на легковых машинах на трассу не нужно выезжать. Не подвергайте себя и своих пассажиров опасности. Можно попасть в ДТП или в пробку на трассе — и там последствия могут быть намного плачевнее», — предостерег Радий Кадиков.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах для водителей, попавших в снежную ловушку на М7, организовали горячее питание.