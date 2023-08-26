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Мятежники Нигера заявили, что покинуть страну должен только посол Франции
Захватившие власть в Нигере мятежники решили выслать только посла Франции Сильвена Итте, который должен покинуть страну в течение 48 часов. Аналогичные меры в отношении послов Соединенных Штатов, Германии и Нигерии не приняты, сообщают агентство Reuters и арабский телеканал Al Hadath.
В частности, собеседник телеканала назвал не соответствующими действительности сообщения о высылке американского, немецкого и нигерийского дипломатов. Ранее об этом в сети микроблогов X (прежде Twitter) проинформировало Agence France-Presse, однако позднее эти сообщения были аннулированы.
В свою очередь Государственный департамент США рассказал Reuters, что «никаких подобных предписаний (о высылке посла — прим. Т-и) <…> не поступало».
Министерство иностранных дел Нигера объяснило решение о высылке французского посла действиями Парижа, «противоречащими интересам Нигера». В частности, дипломат не стал встречаться с назначенным мятежниками главой МИД.
Во Франции в свою очередь заявили, что «путчисты не имеют полномочий» для высылки посла, потому что его кандидатуру согласовали законно избранные власти, но заметили, что требования мятежников «приняты к сведению».
О свержении Президента Нигера Мохамеда Базума и закрытии границ страны стало известно 26 июля, когда военные объявили общенациональный комендантский час. Агентство Reuters 4 августа писало, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) разработало план возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере. Позднее, 18 августа, сообщество определило точную дату начала военного вмешательства, но не стало ее объявлять.
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