Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Reuters: ЭКОВАС разработало план возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработало план возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере. Об этом пишет Reuters.
«ЭКОВАС дало лидерам государственного переворота в Нигере время до воскресенья, чтобы уйти в отставку и освободить избранного президента Мохаммеда Базума», – передает агентство.
Комиссар организации по политическим делам, миру и безопасности Абдель-Фатау Муса заявил, что были проработаны все элементы, включая необходимые ресурсы, как и когда объединение собирается развернуть силы. Блок, в который входят 15 стран, уже ввел санкции в отношении Нигера, а в четверг направил делегацию в Ниамей для поиска «мирного урегулирования» ситуации. Однако их инициатива была отвергнута и группа покинула столицу Нигера.
О свержении Базума и закрытии границ страны стало известно 26 июля, когда военные объявили общенациональный комендантский час. Позже Нигер открыл границы с пятью странами: Алжиром, Буркина-Фасо, Мали, Ливией и Чадом.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»