Reuters: ЭКОВАС разработало план возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработало план возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере. Об этом пишет Reuters.

«ЭКОВАС дало лидерам государственного переворота в Нигере время до воскресенья, чтобы уйти в отставку и освободить избранного президента Мохаммеда Базума», – передает агентство.

Комиссар организации по политическим делам, миру и безопасности Абдель-Фатау Муса заявил, что были проработаны все элементы, включая необходимые ресурсы, как и когда объединение собирается развернуть силы. Блок, в который входят 15 стран, уже ввел санкции в отношении Нигера, а в четверг направил делегацию в Ниамей для поиска «мирного урегулирования» ситуации. Однако их инициатива была отвергнута и группа покинула столицу Нигера.

О свержении Базума и закрытии границ страны стало известно 26 июля, когда военные объявили общенациональный комендантский час. Позже Нигер открыл границы с пятью странами: Алжиром, Буркина-Фасо, Мали, Ливией и Чадом.