Военный эксперт Леонков связал гибель Пригожина с возможным вторжением ЭКОВАС в Нигер

Гибель главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина может быть связана с планируемым вторжением контингента ЭКОВАС* в Нигер. Об этом в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По его словам, ситуация в Нигере является еще одним аргументом в пользу версии, что за гибелью Пригожина стоит Запад, поскольку крушение самолета с руководством «Вагнера» произошло сразу после заявлений, что ЧВК поможет Нигеру выйти из-под опеки Франции.

«”ЭКОВАС” говорили о военном вторжении в Нигер, но по-быстрому не получилось. Для Запада события в Нигере стали неожиданностью. И теперь они понимают, что не хотят повторения истории в ЦАР и Мали. Нигер стал последней каплей. Возможно, устранение Пригожина призвано стать спусковым крючком для вторжения ЭКОВАС в Нигер», – отметил Леонков.

*Экономическое сообщество западноафриканских государств