Алжир отказался пропустить военные самолеты Франции для интервенции в Нигер

Власти Алжира отклонили просьбу Франции предоставить им воздушное пространство для того, чтобы французские военные самолеты могли вторгнуться в Нигер. Об этом пишет газета «Аль-Хабр».

Источники газеты также подтвердили, что Париж обратился с аналогичной просьбой к Марокко и власти королевства «поспешили объявить о своем одобрении». Авторы статьи резюмируют, что подобные действия Франции демонстрируют ее колониальную логику.

4 августа Reuters писало, что ECOWAS разработало план возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере. Позднее, 18 августа, сообщество определило точную дату начала военного вмешательства, но не стало ее объявлять. При этом комиссар объединения по вопросам мира и безопасности Абдель Фатау Мусах рассказывал, что союз может отправить дипломатическую миссию. 20 августа сообщалось, что делегация ECOWAS покидает Нигер после провала переговоров с мятежниками.