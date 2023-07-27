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Руc Тат
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Политика 27 июля 2023 06:22

Reuters: Военные Нигера объявили о свержении Президента страны и закрытии границ

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Президент Нигера Мохамед Базум отстранен от власти. Об этом заявила группа солдат, выступившая по национальному телевидению западноафриканской страны через несколько часов после задержания Президента в его дворце, передает Reuters.

Заявление военных прочитал в эфире полковник Амаду Абдраман, окружный девятью офицерами. Он сказал, что силы обороны и безопасности решили «положить конец режиму из-за ухудшения ситуации с безопасностью и плохого управления».

Границы Нигера закрыты, добавил он. Объявлен общенациональный комендантский час, а деятельность всех учреждений республики приостановлена.

Солдаты предостерегли от любого иностранного вмешательства в дела страны.

Военный переворот в Нигере стал седьмым в регионе Западной и Центральной Африки с 2020 года, отмечает агентство.

Напомним, накануне стало известно, что военные в Нигере заблокировали дворец главы страны и его офис в столице страны Ниамее. Президента Нигера и других высокопоставленных представителей этой страны нет среди подтвердивших участие во втором саммите Россия — Африка, который сегодня стартует в Санкт-Петербурге с участием Президента РФ Владимира Путина.
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