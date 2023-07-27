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Reuters: Военные Нигера объявили о свержении Президента страны и закрытии границ
Президент Нигера Мохамед Базум отстранен от власти. Об этом заявила группа солдат, выступившая по национальному телевидению западноафриканской страны через несколько часов после задержания Президента в его дворце, передает Reuters.
Заявление военных прочитал в эфире полковник Амаду Абдраман, окружный девятью офицерами. Он сказал, что силы обороны и безопасности решили «положить конец режиму из-за ухудшения ситуации с безопасностью и плохого управления».
Границы Нигера закрыты, добавил он. Объявлен общенациональный комендантский час, а деятельность всех учреждений республики приостановлена.
Солдаты предостерегли от любого иностранного вмешательства в дела страны.
Военный переворот в Нигере стал седьмым в регионе Западной и Центральной Африки с 2020 года, отмечает агентство.
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