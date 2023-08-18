ECOWAS определило дату военного вмешательства в ситуацию в Нигере

ECOWAS определило точную дату начала военного вмешательства сил Экономического сообщества стран Западной Африки в ситуацию в Нигере, но ее пока не объявят. Об этом сообщает ТАСС.

«Военное решение не является нашим предпочтительным вариантом, но неуступчивость военной хунты в Нигере вынуждает нас прибегнуть к нему», – заявил комиссар по вопросам мира и безопасности объединения Абдель Фатау Мусах по итогам встречи начальников генштабов ВС стран, входящих в союз. Встреча проходила в Аккре – столице Ганы.

О свержении президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ страны стало известно 26 июля, когда военные объявили общенациональный комендантский час. Базум в опубликованном обращении призвал США и другие мировые державы вмешаться и навести порядок в республике. 4 августа Reuters писал, что ЭКОВАС разработало план возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере. 8 августа СМИ сообщили о том, что Нигерия, Сенегал, Бенин и Кот-д'Ивуар могут направить 25 тыс. солдат для выполнения операции по стабилизации обстановки в Нигере.