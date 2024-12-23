«Мы реально могли не запустить Нижнекамск к зиме»: Муллин назвал главную победу года

Сегодня в Нижнекамске подвели итоги уходящего года. Главным прорывом, по словам мэра Муллина, стало частичное решение вопроса с коммунальными сетями. Настоящей революцией он назвал дорожное строительство и трассу в обход Нижнекамска. Градоначальник ответил на вопрос, собирается ли он покидать пост главы. Тезисы — в репортаже «Татар-информа».





Рамиль Муллин заявил, что уходящий год для Нижнекамского района был созидательным и непростым

Фото: предоставлено пресс-службой Нижнекамского района

«Город и район продолжают стоять на трех китах»

Открывая итоговую пресс-конференцию, глава района Рамиль Муллин заявил, что уходящий год для Нижнекамского района был созидательным и непростым, так как продолжается специальная военная операция, действуют экономические санкции.

«Для нас было очень важно сохранить стабильность предприятий», — обозначил он задачи уходящего года. И они, по словам руководителя, были достигнуты.

«Нам удалось выстоять, несмотря на все сложности и вызовы. Экономика работала стабильно, удалось реализовать социальные проекты», — добавил он.

По информации Рамиля Муллина, город и район продолжают стоять на трех китах: это сильная экономика, комфортная среда и духовные ценности, которые объединяют жителей. По его словам, важно создавать условия, чтобы люди чувствовали свою значимость и сопричастность, брали ответственность за будущее той территории, где они живут.

«Нам очень важно, чтобы каждый житель Нижнекамска и Нижнекамского района был соучастником всех процессов», — отметил он.

Сегодня Нижнекамский район занимает 2-е место в республике по объему отгруженных товаров собственного производства. Прогноз ВТП на 2024 год — 462,2 млрд рублей. «Для понимания – это больше, чем Казань и Челны», — заявил он.

Объем отгруженной продукции прогнозируется в сумме 631,9 млрд рублей. «16% отгруженной продукции приходится на Нижнекамск. Мы третий по численности и второй по размеру экономики город в республике. Отстаем только от Юго-Востока», — добавил мэр.

Среднемесячная заработная плата нижнекамцев за 9 месяцев составила 95 тыс. рублей, по градообразующим предприятиям — более 120 тыс. рублей.

«Мы — лидеры»

Рамиль Муллин отметил достижения некоторых крупных промышленных предприятий. Так, на «Нижнекамскнефтехиме» («дочка» СИБУРа) завершено строительство этиленового комплекса ЭП-600. Продукция будет сырьем как для нижнекамского предприятия, так и для «Казаньоргсинтеза», который также входит в состав нефтехимического холдинга.

В следующем году СИБУР планирует запустить производство металлоценового полиэтилена, этилбензола и стирола.

Мэр отметил, что Нижнекамск выпускает 45% синтетических каучуков в стране. «Это наша гордость и то, что дает стабильность развития территории», — сказал Муллин.

«Новые дома — показатель того, что город становится интересным»

Большой пласт работы был сделан и в рамках «второго кита» — комфортной среды. Одной из побед для района Рамиль Муллин назвал строительство жилья. В этом году план перевыполнен на 16% — введено 69 тыс. квадратных метров из намеченных 60 тыс. кв. метров. Хотя он тут же признал: «Показатели не такие уж и большие».

В том числе 32,2 тыс. кв. метров — это многоквартирное инвестиционное жилье, 37,4 тыс. кв. метров — индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). «Есть очень серьезный задел и желания девелоперов двигаться в развитии гражданского строительства», — заявил Муллин.

Также в этом году Госжилфонд при Раисе РТ приступил к строительству двух многоквартирных домов в 29-м микрорайоне по программе социальной ипотеки. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — первый квартал 2026 года.

«Новые дома — показатель того, что город становится интересным. С учетом ключевых ставок есть некое торможение, но я думаю, что это временно», — сказал он.

«Большая наша победа — это обход Нижнекамска и Набережных Челнов»

Настоящей революцией в Нижнекамске Муллин назвал дорожное строительство в районе и городе. Отремонтированы улицы Мира, Корабельная, Сююмбике и другие. За последние 3 года в Нижнекамске построено 50 км велосипедных и пешеходных дорожек.

«А самая большая наша победа — это дорога в обход Нижнекамска и Набережных Челнов. Это дорога первой категории, 81 километр, вчера была открыта при участии Президента страны», — напомнил мэр.

Он подчеркнул, что для Нижнекамского района открытие дорожного объекта стало долгожданным событием.

«Этот транспортный коридор позволит превратить тупиковый Нижнекамск в транзитный. Это дает возможность городу строить новые дороги с выходом на федеральную трассу. Это очень серьезный задел», — отметил Рамиль Муллин.

«Мы загрузили этот хлам, и эшелон медленно пошел»

Главной же победой Муллин назвал передачу коммунальных сетей из частного предприятия в «Татэнерго». Глава города эмоционально высказался о ситуации, которую он пытался решить в течение нескольких лет, «стучась во все двери».

«Самая главная победа этого года. Мы сделали шаг, который позволяет нам надеяться, что мы приведем в порядок инженерные сети. Всю ржавую труху, которая у нас была, мы загрузили в платформу, которую ведет компания „Татэнерго“, при поддержке Раиса РТ. Мы загрузили этот хлам, и эшелон медленно пошел», — рассказал глава района.

Также он поделился планами и прогнозами: по его словам, эти сети будут приведены в порядок в течение двух-трех лет. Пока речь идет только о горячей воде и теплоснабжении.

«Понятно, что ситуация аховая, сложная. Два с половиной года мы бились в двери какие только можно. Нас услышали, и я думаю, что мы в какой-то мере стали локомотивом в решении тех задач, которые сегодня Правительство видит в перспективе.

На днях Правительство Татарстана приняло решение запустить в республике новую программу модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры на сумму 10 млрд рублей.

«Раис РТ Рустам Минниханов анонсировал проект программы замены инженерных сетей. В этом году вложено порядка 1 млрд рублей — это касается городских и районных сетей. Это первые шаги, которые позволят нам решить проблему. Ситуация была такова, что мы могли реально не запустить город к зиме», — поделился опасениями мэр.

«Каждый день находят для меня вакансии»

С долей сарказма ответил Муллин и на вопрос о частых слухах о его возможном уходе с поста главы.

«Только на хорошего коня можно повесить колокол, который будет звенеть. Если у тебя что-то получается или не получается, всегда появляется слух, что куда-то провожают», — прокомментировал он.

По словам градоначальника, пока никаких предложений ему не поступало.

«Только вчера виделся с Раисом РТ, он тоже ничего не предложил. Каждый день какие-то вакансии находят для меня, но пока прямых предложений не было», — заявил он.

Рамиль Муллин обозначил ряд задач, которые он видит на посту главы: это подготовка к празднованию 60-летия города, выборы 2025 года и другие.

«Есть много планов, которые хочется реализовать. Три года моей деятельности — это тот срок, который позволяет встать на рельсы и четко понимать, в каком направлении двигаться. Понимать проблемы и то, как их решать, с учетом геополитических изменений, с которыми мы сталкиваемся. Есть планы, и если они будут поддержаны Правительством и населением, то будем работать и дальше на благо Нижнекамска и района», — заявил градоначальник.