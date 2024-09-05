На трубы Нижнекамску нашли миллиард: как город аврально готовят к отопительному сезону

Частые порывы и отключения воды

Нижнекамские трубы стали притчей во языцех в Татарстане. Прошлой зимой было зафиксировано 700 аварий, люди оставались без горячей воды, а температура в некоторых домах не превышала 15 градусов.

О бедственном положении заявили летом на совещании у Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Ему доложили, что износ теплосетей в городе достиг 71%. Руководитель республики отреагировал моментально, предложив найти механизмы, чтобы радикально решить проблему.

В каком состоянии трубы, мэр города Рамиль Муллин показал на видео в своем телеграм-канале.

«Посмотрите на эти трубы. Так выглядит износ более чем на 70%, результатом которого становятся частые порывы и отключения воды. Уважаемые нижнекамцы, я читаю каждый комментарий и понимаю негодование всех, кто остался без воды. Мы обязательно решим эту проблему», — пообещал он.

Протяженность таких труб в Нижнекамске – 750 километров, из них 250 – горячая вода и 500 — тепло.

О том, почему сложилась такая проблема, мы уже подробно писали. Вкратце: часть сетей принадлежала «Татэнерго», а часть – компании АО «ВКиЭХ». Вторая и есть та самая «труха». После поручения Раиса РТ все сети решили передать «Татэнерго» за долги. Процесс переоформления еще не завершен. В итоге компания будет единственным в Нижнекамске игроком в сфере транспортировки тепла.

Деньги нашли в «Связьинвестнефтехиме»

В администрации Нижнекамска «Татар-информу» сообщили, о том, что предстоит сделать «Татэнерго» в ближайшее время.

«В рамках подготовки к зиме компания заменит порядка 12 км сетей теплоснабжения и 5 км сетей горячего теплоснабжения. Помимо этого, будет отремонтировано 35 ЦТП (центральных тепловых пунктов, – прим. Т-и), в 15 из них заменим технологическое оборудование и в 20 приведем кровлю и хозяйственное оборудование в порядок. Работы планируется закончить к концу сентября», — заявили в мэрии.

Рамиль Муллин сегодня во время осмотра ремонта труб заявил, что замена 17 км сетей обойдется в 700 млн рублей.

«Это незапланированные инвестиции, которые были одобрены на днях “Связьинвестнефтехимом”. Кроме этих денег весной этого года благодаря участию в республиканских и федеральных программах по модернизации сетей город получил еще 300 млн рублей», – отметил он.

Он напомнил, что «Связьинвестнефтехим» – основной акционер «Татэнерго». Деньги будут направлены на ремонт самых сложных участков, где было самое большое количество аварий.

Трубы должны быть готовы к 20 сентября

«17 км сетей разные по диаметру и по наполнению. В целом все эти работы плюс ремонт 35 ЦТП оцениваются в 1 миллиард рублей. Задача „Татэнерго“ – до 20 сентября завершить сварочные работы», – подчеркнул Муллин.

Работы ведутся в авральном режиме – помимо нижнекамских специалистов на ремонт коммунального хозяйства в Нижнекамск сегодня привлечены сварщики из Казани, Заинска, Набережных Челнов и других городов.

После сварочных работ специалисты проведут опрессовку. «Если все пройдет нормально, то потом будет выполнено благоустройство. Рисков по переданным участкам мы пока не видим», — прокомментировал градоначальник.

По информации Муллина, сегодня работы по ремонту сетей включают два направления. Первое — это работы, которые ведет «Татэнерго» на том имуществе, что ему передали. Второе — это ремонт участков, которые пока остаются в ведении ВКиЭХ.

«Пока документы по передаче на окончательной стадии согласования и одобрения в УФАС республики», — уточнил глава города.

Также обсуждается вопрос перехода от ЦТП на индивидуальные тепловые пункты, но это будет определено в дальнейшей стратегии при поддержке республики и федерального центра.

«Есть риски, что мы можем не успеть»

Сегодня в городе без горячей воды остаются около 300 жилых домов. Более 200 участков сетей признаны с дефектами или аварийными на основании анализа специалистов, которые обследовали трубы.

«К сожалению, пока нашим „Водоканалом“ только в 50 точках проведены работы, остается порядка 150 участков, которые требуют ремонта. Поэтому у нас здесь есть риски, что мы можем не успеть. Сегодня еще раз будем собираться и, наверное, попросим „Татэнерго“ подключиться к тем местам, которые требуют ремонта», — проинформировал Рамиль Муллин.

В первую очередь ремонтируют участки, где в близлежащих домах нет воды.

«Берем 500 метров, открываем и видим, что зацепиться не за что (для стыковки труб, – прим. Т-и). Начинаем уходить дальше, пока не зацепимся. Это все тянет за собой отключение следующих домов. От 250 до 350 домов в постоянном режиме без горячей воды. И даже прогнозировать, что к 20 сентября ситуация изменится, мы не можем. Основные объемы по „Татэнерго“ мы сделаем, а в части „Водоканала“ у нас остаются риски», — пояснил градоначальник.

По его словам, основная задача – максимаольно подготовить основные магистрали к зиме. Градоначальник считает, что количество порывов этой зимой меньше не станет и нужно создать запас материалов, чтобы при возникновении чрезвычайных ситуаций оперативно устранять возникающие аварии.

«Мы чуда не ждем. Семнадцать километров труб, которые мы меняем, это, конечно, ничтожно мало по сравнению со всем объемом. Это, к сожалению, не весь город», — посетовал Муллин.

«Сначала мы говорили о 5-6 млрд, сейчас прогнозная цифра вдвое выше»

Мэр Нижнекамска считает, для того, чтобы навести полный порядок в сетевом хозяйстве, понадобится не менее 5 лет и много денег.

«По Татарстану цифра составляет 200-300 млрд рублей, по Нижнекамску – 11-12 млрд рублей. Сначала мы говорили о 5-6 млрд, сейчас прогнозная цифра вдвое выше», — отметил Муллин.

Кроме того, некоторые сети в поселках Нижнекамска и вовсе являются бесхозными, их надо взять на баланс, и только после этого можно будет составить полное представление о требуемом объеме работ.

Несмотря на проводимые в городе реформы, власти Нижнекамска готовы к критике и жалобам со стороны населения.

«С учетом состояния труб и износа, который мы имеем, Нижнекамск в ближайшие три года будет в зоне критики. Жители тоже не совсем будут понимать: они скажут, трубы передали, миллиард вложили, а ситуация не меняется. Но эта проблема копилась 30 лет. И за три дня и даже за три года ее точно не решить», — заключил мэр.

Фото и видео предоставлены пресс-службой Нижнекамского района