Все коммунальные сети Нижнекамска переданы в собственность «Татэнерго»

Фото предоставлено пресс-службой Нижнекамского района

Все теплосети и сети горячего водоснабжения Нижнекамска переданы в собственность АО «Татэнерго». Это большое и долгожданное событие для города, сообщил мэр Нижнекамска Рамиль Муллин в Доме советов.

«Каждый день ремонтные бригады „Татэнерго“ трудятся на 10–13 новых участках для быстрого устранения аварий. Благодаря „Татэнерго“ у нас работает от 13 до 15 бригад. Для понимания: в „Водоканале“ у нас максимум работало полторы-две бригады за зимний период. Сейчас наша задача сделать так, чтобы не было отключений по теплу более шести часов в течение дня и более суток по горячей воде», — указал Муллин.

На сегодняшний день в городе заменили 20 километров старых сетей. По словам мэра, эта зима станет испытанием на прочность для бригад.

«Но при хороших темпах ремонта в следующий холодный сезон зайдем с более оптимистичным настроением. Специалисты работают не покладая рук: еще месяц назад под отключение горячей воды попадало до 200 домов. Сегодня если и отключаем дом для ремонта, то делаем это в дневное время и бросаем на этот участок лучшие силы, чтобы скорее разобраться с ситуацией. В день сейчас случается 10–13 вызовов, закрываем их оперативно», — отметил глава района.

Сообщения об отключении горячей воды и тепла можно подать в управляющую компанию либо по телефону 8 (8555) 35-10-72 и в службу учета претензий граждан МУП «ДСЖКХиБ».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за трухлявых сетей в Нижнекамске прошлой зимой произошло около 700 аварий, а во многих квартирах температура не поднималась выше 15 градусов.