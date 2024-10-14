«Запускаем тепло, начинает рвать сети»: как Нижнекамск пытается готовиться к зиме

«Не должно быть иллюзий, что мы запустим тепло и всю зиму не будет никаких проблем»

На утро 14 октября в Нижнекамске без отопления оставались 27 многоквартирных домов. В минувшую субботу без тепла были жильцы 80 домов, в воскресенье — 46.

«Из 915 домов в городе во все, кроме 27, теплоноситель дошел. Сейчас задача управляющих компаний со своими командами слесарей запускать тепло „постоячно“. Почти 80% уже сделано, но есть проблемные участки в некоторых домах, где идет перепад давления, не хватает давления, где необходимо выпустить воздух. Это уже работа управляющих компаний», — пояснил глава города.

Он также поручил УК своевременно информировать жильцов о проводимых работах и сроках подачи отопления. В городе создан оперативный штаб. В городском телеграм-канале публикуется актуальная информация. В исполком города в ежедневном режиме в 8, 12 и 17 часов приходит сводка по подключению отопления к домам, руководитель и замруководителя исполкома по необходимости выезжают на места.

Аварии оперативно устраняют 13 аварийных бригад. Сегодня дополнительно в город прибудут рабочие из Заинска и Набережных Челнов.

Видео из телеграм-канала Рамиля Муллина

«Ни у кого не должно быть иллюзий, что мы запустим тепло и всю зиму не будет никаких проблем», — предупредил Муллин.

Руководитель города привел в пример аварию в районной больнице при подключении тепла — там не выдержали сети.

«К сожалению, ситуация каждый день, каждый час меняется, запускаем тепло – начинает рвать сети. Приходится обратно закрывать задвижки центральных тепловых пунктов, что произошло в центральной районной больнице. Вчера нам пришлось отключить весь медгородок от тепла. Всю ночь работали ремонтные бригады, откачали воду из подвала и к 2 часам ночи смогли запустить тепло», — рассказал Муллин.

Градоначальник напомнил, что в прошлом году в период отопительного сезона в Нижнекамске произошло 800 аварий, в позапрошлом — 400.

«Я лично последние два года об этом говорил, стучался во все двери, в которые только можно стучаться. Мы могли замерзнуть, так скажем, целыми кварталами. Спасибо „Водоканалу“, что, несмотря на все сложности, задачу в прошлом году выполнял. Но в этом году такой возможности уже не было, поэтому надеемся на оперативную работу „Татэнерго“, что позволит нам в минимальных временных промежутках запускать тепло», — отметил он.

«У нас любят хайпать информацию»

Сегодня почти 100% учреждений социальной сферы в Нижнекамске обеспечены теплом.

«В прошлом году мы месяц запускали тепло, в этом начали 7 октября. Пока идет неделя запуска тепла. Ситуацию по 27 домам „Татэнерго“ планирует решить в течение двух дней», — разъяснил Рамиль Муллин.

Двумя днями ранее Нижнекамск попал в зону критики на совещании у Раиса РТ Рустама Минниханова.

«На субботу было без тепла 80 домов, об этом мы докладывали Раису республики. Почему-то прошла информация о том, что это связано с капитальным ремонтом. Но никаких проблем с этим у нас нет. По программе было отремонтировано 97 домов, львиная доля — 38 домов — по вопросам теплоснабжения на общую сумму 150 млн рублей», — пояснил Муллин.

После поручения Раиса РТ глава «Татэнерго» Раузил Хазиев, начальник Государственной жилищной инспекции РТ Александр Тыгин и начальник Управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйств аппарата Кабинета Министров РТ Ильдар Сибгатуллин приехали в Нижнекамск. Вместе с Муллиным они осмотрели все проблемные участки.

«У нас любят хайпать информацию. Нижнекамск был в критике. Но мы эту ситуацию держим на особом контроле. И наша задача, конечно, информировать население и оперативно вести все необходимые работы. Поэтому, пожалуйста, большая просьба не спекулировать данной темой. Мы понимаем всю сложность ситуации», — обратился градоначальник.

Рамиль Муллин также добавил, что скорого решения проблемы ждать не стоит.

«Что не делалось 20 лет — за два года не сделается. В этом году чуда не будет. Этот год будет сложный, поэтому наша задача сейчас – максимально работать», — отметил он.

«Весь город в окопах, везде разрыто»

Рамиль Муллин обратил внимание, что, несмотря на все сложности, ситуация сдвинулась с мертвой точки. С 1 октября компания «Татэнерго» полностью взяла на себя обслуживание нижнекамских сетей. Напомним, ранее часть сетей — наиболее изношенных — принадлежала компании АО «ВКиЭХ». Процесс передачи еще идет.

Благодаря в том числе «Татэнерго» этим летом в городе заменили 20,2 км сетей, из которых 17 находились в наиболее изношенном состоянии. Работа ведется, но объем сетей, требующих замены, значительно больше.

«Специалисты заходили на наши ЦТП (центральные тепловые пункты, – прим. Т-и) с удивлением. Стоят архаичные системы подачи тепла, а особенно подачи горячей воды, которые в 60-70-х годах использовались. В целом нам предстоит сделать еще очень много. 17 из 750 километров труб, которые лежат у нас под землей, – это мизер», — сообщил мэр.

Всего в Нижнекамске на сегодняшний день аварийными считаются 100 км труб.

«Нам надо почти 100 километров труб поменять для того, чтобы отчасти решить проблему. Основные проблемы связаны с теплосетями от ЦТП до домов. Это именно внутриквартальные трубы, в которые, к сожалению, за последние 20 лет не вкладывались средства», — пояснил Муллин.

«Открываем в одном месте – начинает бить в другом»

Подготовка к зиме и благоустройство города завершатся в этом году с опозданием. Рамиль Муллин призвал горожан отнестись с пониманием к этому моменту.

«Весь город в окопах, везде разрыто. Мы не готовы закрывать все сети, все ямы, потому что открываем в одном месте – начинает бить в другом, начинаем дальше копать. Задача сейчас — максимально обеспечить безопасность прохода пешеходов, машин и в целом любой техники. Прошу руководителей бюджетных учреждений детских садов и школ на это обратить внимание», — призвал мэр.

Он заметил, что перед администрацией две большие ямы, которые не огорожены. По его словам, необходимо обнести все опасные места защитной сеткой.

«Это нужно для того, чтобы не допустить трагедии и чтобы никто не упал в эти ямы, потому что они глубокие и там трубы с температурой выше 80 градусов», — предупредил выступающий.

По информации Муллина, ситуация в городе в 2025 году также будет оставаться достаточно сложной. Из-за замены сетей специалисты будут вынуждены повреждать асфальтовое покрытие.

«Режем по живому — там, где мы делали дороги, тротуары, программу „Наш двор“. Но другого варианта, к сожалению, нет. Раньше не было средств. Сейчас при поддержке Правительства страны в рамках поручения Президента Владимира Владимировича Путина идет подготовка программы по модернизации сетей. Мы дошли до этого. Надо радоваться тому, что делается», — заключил Рамиль Муллин.

Фото предоставлены пресс-службой Нижнекамского района