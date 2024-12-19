В РТ запустят программу модернизации инфраструктуры ЖКХ на 10 млрд рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Правительство Татарстана приняло решение запустить в республике новую программу модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры на сумму 10 млрд рублей. Об этом сообщил Раис республики Рустам Минниханов на XIX съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ», который прошел в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

«Одними из самых острых остаются проблемы в жилищно-коммунальной сфере. Состояние объектов отрасли, инженерных сетей требуют масштабных мероприятий по их обновлению. Для решения этих вопросов мы совместно с Правительством страны в рамках работы комиссии Государственного Совета России ведем целенаправленную работу по реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Особое внимание уделяется обновлению коммунальной инфраструктуры и улучшению качества предоставляемых услуг за счет строительства и реконструкции объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки», - сказал Раис РТ.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его словам, для модернизации коммунальной инфраструктуры по всей России требуется около 4,5 трлн рублей. Реализация комплексной программы планируется за счет механизмов инфраструктурного меню, а также в рамках федеральных программ модернизации коммунальной инфраструктуры.

«Мы планируем в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» получить софинансирование из федерального бюджета - 3,2 млрд рублей. В дополнение к федеральной мы запускаем республиканскую программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Предполагаемый объём финансирования - 10 млрд рублей. Детальный план программы в ближайшие дни будет расписан. Считаем, что указанные целевые мероприятия позволят поэтапно решать острые проблемы муниципальных образований в сфере ЖКХ», - добавил лидер республики.

В работе съезда также участвовали Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр республики Алексей Песошин.