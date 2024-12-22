Путин открыл движение по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов

В Татарстане сегодня открыли новую дорогу – обход Нижнекамска и Набережных Челнов с мостом через Каму. Движение по нему запустил по видеосвязи Президент России Владимир Путин. В церемонии открытия дорожного объекта принял участие Раис республики Рустам Минниханов.

Разрешение на открытие нового направления трассы М7 «Волга» в Татарстане, а также дорожных объектов в Санкт-Петербурге, Московской области, Башкортостане и Краснодарском крае у главы государства по ВКС попросил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Владимир Владимирович, разрешите открыть движение по дорогам», – сказал заместитель Председателя Правительства России.

«Разрешаю», – ответил Путин.

После этого в Татарстане по мосту через Каму проехала колонна большегрузов.

В состав обхода Нижнекамска и Набережных Челнов входят скоростная четырехполосная автодорога протяженностью 81 км, 10 мостов, шесть транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях.

Обход входит в состав скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень, который станет продолжением трассы М12.

Мост через Каму протяженностью 1,3 км – самое крупное искусственное сооружение скоростного маршрута Казань – Екатеринбург. Вторым по протяженности сооружением на обходе стал мост через Авлашку. Его длина – 308 метров. Он обеспечит безопасное пересечение реки и железной дороги на перегоне Бегишево – Никашновка.

Для безопасности дорожного движения на обходе установили 160 км оцинкованного барьерного ограждения. На мостах, путепроводах и транспортных развязках смонтировано более 50 км линий электроосвещения.

На участках автодороги и искусственных сооружениях, которые находятся вблизи населенных пунктов, возведены шумозащитные экраны протяженностью свыше 14 км. Так, в границах Нижнекамского района звукопоглощающие экраны установили возле сел Нижнее Афанасово, Сарсаз-Бли, Шингальчи и Керекес. А в Тукаевском районе они находятся рядом с садовыми товариществами «Ромашка-1», «Весна-1», «Йолдыз» и «Автозаводец».

Чтобы избежать выхода диких животных на проезжую часть, на дороге имеются специальные ограждения. Всего на обходе более 20 км ограждений от диких животных.

Кроме того, на участке предусмотрено восемь многофункциональных площадок отдыха, четыре из них заработают уже в этом году.

К строительству обхода Нижнекамска и Набережных Челнов приступили в 2022 году. Трасса построена по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».