«Мы принимаем кандидатов даже из других регионов»: как заключить контракт в «Батыре»

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«К нам едут даже из других регионов и республик»

В конце июня Центр оформления на военную службу по контракту «Батыр» отметил свою годовщину. За время работы он помог более чем двум тысячам человек стать военнослужащими, значительно ускорив процесс подписания контракта. Таким образом, «Батыр» стал важным звеном в системе комплектования Вооруженных Сил РФ.

Руководитель центра Владислав Кузнецов отмечает растущий интерес к военной службе.

«Мы принимаем кандидатов даже из других регионов и республик. За июнь к нам обратились более 30 человек из-за пределов Татарстана. Мы обеспечиваем транспорт, питание и проживание для приезжих», – пояснил он.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Интерес к военной службе по контракту проявляют не только россияне, но и иностранцы. Для последних привлекательна возможность упрощенного получения гражданства.

«Сейчас максимально упрощена процедура получения гражданства для контрактников и их семей», – поясняет Кузнецов.

«Они идут не ради денег»

Помимо недавно увеличенной единовременной выплаты контрактникам в Татарстане предоставляется полное обмундирование, включая несколько комплектов формы, белья и снаряжения.

Несмотря на существенные финансовые стимулы – единовременную выплату в 1,5 миллиона рублей и различные льготы для семей военнослужащих – Кузнецов подчеркивает: «Люди идут служить не ради денег. Основная мотивация – патриотизм. Льготы и выплаты важны для поддержки семей, но воины прежде всего идут защищать своих близких!».

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Центр «Батыр» оптимизировал процесс заключения контракта до одного дня. Кандидат приходит утром, заполняет документы и сразу направляется на медобследование, пока сотрудники центра проводят необходимые проверки. Ограничения на службу касаются лиц с определенными заболеваниями или судимостями за тяжкие преступления. Наиболее востребованы специалисты-артиллеристы и операторы БПЛА.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Уникальный центр – уникальные люди»

«Батыр» привлекает и уникальных людей. Среди недавних контрактников – Альберт Бикмуллин, спасший ребенка от падения с высоты в Юдино. Его героический поступок – яркий пример самоотверженности, которую проявляют многие кандидаты.

Другой кандидат – Фидар Низамов поделился с «Татар-информом» своей мотивацией: «Я долго ждал мобилизации, но решил не медлить. Пришел сам, хотя раньше не служил. Готов учиться всему необходимому. О высоких выплатах узнал уже здесь – это не было главной причиной».

Напомним, общий размер единовременной материальной помощи новым контрактникам может доходить до полутора миллионов рублей с учетом мер поддержки от городов, муниципальных районов и предприятий Татарстана. Эти меры распространяются на всех граждан, решивших подписать контракт на территории Татарстана, независимо от их фактического места жительства, а также на иностранцев, которым при необходимости окажут содействие в получении ИНН и гражданства РФ.

Власти республики поддержали совместную инициативу неравнодушных граждан, муниципальных органов власти, общественных организаций и бизнес-структур Татарстана. Контрактников экипируют улучшенным обмундированием, учитывающим пожелания бойцов СВО.

Помимо финансовой помощи новым контрактникам гарантируется организационное сопровождение, все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации для них и членов их семей. Предприятия сохраняют за контрактниками рабочие места, выплачивают зарплату и берут под опеку их семьи.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Военнослужащие получают ряд льгот, включая бесплатное медицинское обслуживание, путевки в санатории, возможность получения льготной ипотеки и бесплатного дополнительного образования. Участники СВО получают статус ветерана боевых действий с соответствующими выплатами и льготами. Предусмотрено страхование жизни и здоровья с крупными выплатами в случае ранения или гибели.

Для семей военнослужащих введена карта «Батыр», покрывающая расходы на детский сад, школьные кружки и питание. Дети участников СВО получают квоты на поступление в вузы и возможность перевода на бюджетное обучение. На время службы контрактника приостанавливается взимание долгов по ипотеке.