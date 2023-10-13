Выплаты, льготы и специальная ипотека: что гарантирует контракт каждому военнослужащему

Евгений Токмаков: «Раньше все контрактники проходили тренировку в Оренбургской области, сейчас их распределяют в разные части по виду и роду войск»

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Пенсионеры, заключив контракт, продолжат получать пенсию»

— Евгений Петрович, какие изменения произошли с контрактом для военнослужащих?

— С 1 октября этого года началась осенняя призывная кампания. Раньше граждане, которые имели среднее профессиональное или высшее образование, могли вместо срочной службы подписать контракт на два года. И получить военный билет.

На данный момент такой гражданин может отслужить по контракту один год вместо срочной службы. При заключении контракта он сам себе выберет воинскую часть, у него будет достойное денежное довольствие. При необходимости на место прохождения службы он сможет перевезти вещи, семью и получит служебную квартиру. Денежное довольствие у него будет зависеть от занимаемой должности.

Также изменения коснулись пенсионеров. Теперь при поступлении на военную службу по контракту пенсия за ними сохранится. Порядок будет определен чуть позже, либо этим будет заниматься воинская часть, либо продолжит Пенсионный фонд. То есть во время службы военнослужащие, получающие пенсию, продолжат ее получать вместе с денежным довольствием.

— Каков сейчас портрет кандидата на службу по контракту?

— Если раньше у нас заключали контракты совсем молодые – студенты, то сейчас стало больше людей в возрасте от 35 до 40 лет.

Это люди, у которых стоят конкретные цели. Они знают, что идут не ради «военной романтики», а для участия в боевых действиях. Они говорят: «Есть опасность для Родины, я иду ее защищать». Ничего особо не изменилось, просто поднялась возрастная планка.

«Сейчас стало больше людей в возрасте от 35 до 40 лет. Это люди, у которых стоят конкретные цели» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

— Кого точно не возьмут на контрактную службу?

— Точно не возьмут граждан, которые ранее отбывали наказание по статьям об изнасиловании, участии в террористических организациях или занимались экстремистской деятельностью.

Есть перечень из 26 заболеваний, в основном это социально опасные заболевания. Среди них ВИЧ, гепатит, сифилис и туберкулез. Человека могут не взять на службу, если он состоял на наркологическом или психоневрологическом учетах.

Список всех заболеваний – это документ для внутреннего пользования, при прохождении медицинской комиссии кандидату сообщат обо всех обнаруженных у него заболеваниях, при которых нельзя проходить контрактную службу.

— Кого из осужденных могут взять на службу по контракту?

— Те, кто ранее отбывал наказание и освободился условно-досрочно, теперь тоже имеют право заключить контракт. Есть ряд статей, с которыми мы не можем принять человека на службу по контракту, полный их список можно узнать на горячей линии 117.

— Приходят ли подписывать контракт женщины-медики?

— Да, в этом году пришло много женщин-медиков, и прапорщики приходят, и сержанты. Для женщин самые востребованные профессии – это фельдшер, санитар или медицинская сестра.

«Республика выделяет определенный комплект обмундирования» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Татарстан закупает для каждого бойца специальную экипировку»

— Какая сейчас экипировка у татарстанских бойцов?

— Сейчас республика выделяет определенный комплект обмундирования. В него входят нательные вещи, балаклава, наколенники, перчатки, комплект формы, обувь и индивидуальная аптечка. Такой комплект начал выдаваться месяц назад.

— Как сейчас готовят контрактников перед отбытием в зону СВО?

— Если раньше все контрактники проходили тренировку в Оренбургской области, то сейчас их распределяют в разные части по виду и роду войск. Например, десантников отправляют в Рязань, их усиленно готовят на протяжении нескольких недель, потому что они принимают участие в боестолкновениях в составах штурмовых групп. Им поставлены серьезные задачи.

— Изменились ли условия получения единовременной выплаты от Министерства обороны?

— Человек приходит к нам и заключает контракт на срок от одного года. В течение трех-четырех дней он получает единовременную выплату – 195 тысяч рублей. Выплата за ранение также не изменилась, она составляет 3 миллиона рублей, сложностей с ее получением тоже нет.

Процесс этот отработан. Военнослужащий попадает в госпиталь, из него в воинскую часть приходит рапорт от военнослужащего. Воинская часть, где раненый проходил службу, издает приказ, и ему поступают деньги. Это все можно за один день сделать.

«В течение трех-четырех дней человек, заключивший контракт, получает единовременную выплату – 195 тысяч рублей» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

— Какие сейчас есть дополнительные выплаты в Татарстане за подписание контракта?

— Сейчас действует дополнительная выплата от ДОСААФ РТ. Гражданин, который заключает контракт и убывает в подразделение ВДВ, либо назначается на наиболее востребованные должности: водитель, водитель-механик, оператор БПЛА, оператор военной техники, – и имеющий боевой опыт получит дополнительную единовременную выплату в 105 тысяч рублей.

Также в Татарстане есть предприятия, которые сами устанавливают выплату за подписание их работником контракта. У некоторых предприятий она составляет от 100 до 200 тысяч рублей.

Льготы семье военнослужащего и статус ветерана боевых действий

— Если человек не успел оформить документы или получить выплату и физически находится в части, что ему нужно делать?

— Этим может заняться его жена или члены его семьи. Чтобы получать выплаты и льготы, от военнослужащего нужна только справка о том, что он является участником боевых действий.

Мы даем выписку из приказа о том, что он заключил контракт, потом воинская часть отправляет его семье справку о том, что он участник СВО. Не все понимают, что когда военнослужащий убывает в часть, например в Татарстане, он еще не участник СВО. Он им станет после того, как отправится на выполнение боевых задач.

Льготы и выплаты распространяются на членов семьи и участников СВО. Пока военнослужащий находится в части и не принимает участия в спецоперации, справка об участии не выдается.

После того как справка оказывается на руках у семьи, они идут в ближайший отдел социальной защиты и получают все положенные льготы и выплаты. Карты «Батыр» для детей, 20 тысяч рублей на каждого ребенка, бесплатное питание в школах и садиках и так далее.

«Детям военнослужащих выдают бесплатные путевки в лагеря» Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

— Какие льготы положены военнослужащим и их семьям?

— Контрактники и их семьи могут рассчитывать на различные льготы, включая кредитные каникулы, освобождение от налогов и приоритетное обучение для детей. Также предоставляются услуги по трудоустройству, образованию, психологическая и юридическая помощь. Детям военнослужащих выдают бесплатные путевки в лагеря. Кроме того, окончив школу, ребята смогут поступить в вузы на бюджетные места.

— Что под собой подразумевают статус ветерана боевых действий?

— Этот статус подразумевает, что военнослужащий, принимавший участие в боевых действиях, получает документ о том, что он участник боевых действий, а также дополнительные льготы.

Коммунальные

Ветераны боевых действий имеют право на компенсацию платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%. Это касается услуг по управлению жилым домом, содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также взноса на капремонт.

Налоговые

Ветераны боевых действий не платят налог на имущество: квартиру, дом, гараж. Льготу предоставляют на один объект каждого вида – например, одну квартиру, один дом и один гараж одновременно.

Не нужно платить и земельный налог с шести соток. Его начисляют только с превышения этой площади. Льгота на транспортный налог зависит от региона.

Медицинские

После выхода на пенсию ветераны могут обслуживаться в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены и в период службы.

Кроме того, им вне очереди оказывают медицинскую помощь в рамках программы госгарантий.

На работе

Ветераны боевых действий могут брать ежегодный отпуск в удобное для них время. Еще у них есть право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней.

Получить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование ветераны боевых действий могут за счет работодателя.

Ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии

Ветераны боевых действий могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату. С 1 февраля 2022 года она составляет 3481,85 рубля. Дополнительно положен набор социальных услуг: бесплатный проезд, путевка в санаторий и лекарства. Если от этих льгот отказаться, денежное пособие можно увеличить.

Пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.

«Как только военнослужащий подписал контракт, он становится участником накопительно-ипотечной системы» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

— Каковы особенности участия в ипотеке для военнослужащих-контрактников?

— Как только военнослужащий подписал контракт, он становится участником накопительно-ипотечной системы (НИС), потом он получает деньги от банка, складывает их с собственными накоплениями и покупает жилье в любом регионе РФ.

Накопительно-ипотечная система – это форма жилищного обеспечения военнослужащих по контракту. В ее рамках военнослужащему открывается индивидуальный накопительный счет, на который ежегодно, вплоть до момента увольнения, зачисляется сумма, определяемая федеральным законом о бюджете, в 2023 году это 349 614 рублей.

На покупку жилья военнослужащий может использовать как накопленные средства, так и заемные у банка, ссуду гасит не сам военнослужащий, а государство — госучреждение «Росвоенипотека». Военнослужащий может вступить в накопительно-ипотечную систему при наличии выслуги в три года. Военнослужащие, участвующие в СВО, смогут приобрести жилье сразу после вступления в НИС.

— С какими документами и куда нужно обращаться, чтобы заключить контракт?

— Путей несколько, можно позвонить на горячую линию 117, там вам подскажут, что делать. Можно зайти в специальный раздел сайта «Госуслуги», там можно узнать, какие нужны документы, выбрать ближайший пункт отбора и выбрать день и время, когда вы туда придете. Также можно обратиться в ближайший военный комиссариат либо позвонить в пункт отбора по номеру (843) 221-44-52. Также можно обратиться в центр «Батыр» в Казани.