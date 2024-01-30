Лучшими операторами БПЛА становятся геймеры: как уйти на службу по контракту из «Батыра»

Центр оформления на военную службу по контракту «Батыр» располагается в Казани на улице Воровского в доме №25

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Жена уже свыклась с моим решением – Родину защищать надо»

Центр оформления на военную службу по контракту «Батыр» располагается в Казани на улице Воровского в доме №25. Здесь можно быстро оформить все необходимые для заключения контракта документы, только медкомиссию придется проходить в больнице №16, но поход по врачам займет не месяц, а всего несколько часов.

На входе в «Батыр» посетителей встречает администратор, который помогает разобраться, с чего начать в первую очередь. Сначала будущего воина отправляют на консультацию – на момент нашего визита ее проходили трое мужчин. Там же присутствовали двое военнослужащих – это представители воинских частей, они знакомятся с личными делами и отбирают для себя подходящих кандидатов.

Одним из желающих отправиться на СВО оказался 20-летний уроженец Узбекистана. На русском языке он разговаривает не очень хорошо, однако менеджеры «Батыра» общались с ним настолько грамотно, что биографию заполнить удалось. Парень признался, что его очень привлекает возможность заработать и получить российское гражданство.

На входе в «Батыр» посетителей встречает администратор, который помогает разобраться, с чего начать в первую очередь Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В Казани я делал шаурму. Хочу побольше денег. Идти не страшно, уверен, что вернусь и все будет хорошо», – рассказал кандидат на контрактную службу.

Еще один кандидат рассказал, что работал слесарем, уволился пару дней назад, чтобы подписать контракт.

«Я давно думал об этом, собирался с мыслями и вот решил. Еще в декабре я приходил сюда, чтобы подписать контракт. Меня отправили на медкомиссию, в больнице сделали флюорографию и выяснили, что у меня пневмония, хотя никаких симптомов не было. Дали время мне подлечиться, теперь я снова пройду медкомиссию, докажу, что здоров, и на днях отправляюсь на СВО. Жена уже свыклась с моим решением – Родину защищать надо», – объяснил свое решение будущий контрактник.

Елена Образцова: «Случается, жены приходят отговаривать мужей или просят забрать документы. Мы здесь в том числе и как психологи работаем: успокаиваем, приободряем» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Сюда приходят по зову души»

«Первое время никто не знал, не понимали, что такое “Батыр”. Думали, что мы вроде ЧВК, но потом о нас стали писать в СМИ, показывали сюжеты на телевидении, и после этого люди стали доверять, приходить», – поделилась менеджер центра «Батыр» Елена Образцова.

Елена работает в центре с первых дней его открытия. Рассказывает, что приходится сталкиваться с разными людьми и ситуациями.

«Как-то к нам приходил мужчина – выходец из ближнего зарубежья, который в совершенстве владел английским, французским, испанским, итальянским. Все языки знал, кроме русского, русский вообще не понимал. Он пришел с переводчиком. Говорил, что решил поехать на СВО, чтобы выучить язык, лучше понимать менталитет, сойтись с людьми», – вспоминает Елена.

Казалось бы, принять документы у потенциального кандидата на контрактную службу не сложно, на самом деле, по словам менеджера, работа эта непростая в эмоциональном плане.

«Случается, жены приходят отговаривать мужей или просят забрать документы. Мы здесь в том числе и как психологи работаем: успокаиваем, приободряем», – рассказала Елена Образцова.

По словам Елены, к ним в основном приходят по зову души. На вопрос о мотивации будущие бойцы отвечают: «Хочу защищать Родину».

Владислав Кузнецов: «Большая часть приходит с осознанным, взвешенным решением и сразу подписывают контракт» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«За полгода нашей работы контракт с МО заключили более тысячи человек»

Центр открылся в июле, и за это время его посетили более 1800 человек, поделился руководитель «Батыра» Владислав Кузнецов.

«За январь к нам уже обратились 159 человек, 76 из них подписали контракт, а за все время работы центра более тысячи человек заключили контракт. 1045 уже убыли в войска. Кто-то еще не доехал, ждет отправки, так что цифра постоянно меняется», – рассказал он.

Почему не все подписывают контракт? Все очень просто – кто-то, получив консультацию, решает еще немного подумать, посоветоваться с родными. Все-таки это серьезный шаг. И уже потом часть из них возвращаются, чтобы подставить подпись под документом. По статистике, больше половины из тех, кто проконсультировался в центре, возвращаются и заключают контракт.

«Большая часть приходит с осознанным, взвешенным решением и сразу подписывают контракт. Люди с женами приходят, всей семьей. Понятно, что такое решение не принимается спонтанно. Но было и такое, что человек принял решение, а на следующий день приходит вся семья и его отсюда забирают. Конечно, мы никого не затаскиваем сюда насильно, это должно быть взвешенное решение», – рассказал Владислав Кузнецов.

Работают в центре «Батыр» очень оперативно: утром придешь – к вечеру ты уже военнослужащий Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам Владислава Кузнецова, работают в центре «Батыр» очень оперативно: утром придешь – к вечеру ты уже военнослужащий. Пойдешь оформляться самостоятельно – потратишь как минимум две недели. Все происходит по принципу «одного окна». Сначала на будущего защитника формируют дело, он пишет заявление, анкету. В этом же здании находится отделение банка, где контрактнику открывают единый расчетный счет. Эта информация сразу попадает в базу данных Министерства обороны, и все выплаты в течение месяца поступают на этот счет.

«Также нам приходит ответ от МВД о наличии или отсутствии судимостей. Есть статьи Уголовного кодекса, которые внесены в перечень Министерства обороны, и если кандидат когда-либо был по ним судим, на службу ему попасть не получится», – объяснил глава центра.

Не получится встать на защиту Отечества и при наличии некоторых болезней: различные хронические патологии, туберкулез, ВИЧ и сифилис тоже станут помехой. Если медики не выявили противопоказаний, а в МВД не нашли оснований для отказа, то уже ночью издается приказ о зачислении кандидата в ряды Вооруженных Сил России и утром он становится военнослужащим по контракту.

За полгода работы «Батыра» контракт подписали порядка 15 женщин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Девушка из Лисичанска ушла на СВО связисткой

За полгода работы «Батыра» контракт подписали порядка 15 женщин. Берут их на медицинские должности либо связистками. И в том и в другом случае у них должно быть соответствующее образование.

«Среди таких кандидаток запомнилась невысокая девушка – ей всего 22 года. Она пошла служить связисткой в танковый батальон. Ей были неинтересны ни деньги, ни льготы – тут чистый патриотизм. Когда началась СВО, она была эвакуирована в Казань из Лисичанска. Еще на Украине она успела получить профессию связистки, и вот она решила вернуться защищать родную землю. Ее пытались отговаривать, но человека, который родом оттуда, который видел, что там происходило все эти годы, тяжело отговорить. У нее была четкая цель», – поделился Владислав Кузнецов.

Здесь же подписала контракт женщина по имени Малика – она оставила бизнес, семью и присоединилась к бойцам в зоне СВО.



«Еще запомнился случай: к нам пришел парень на следующий день после дня рождения – ему исполнилось восемнадцать. Он очень ждал этого момента, чтобы подписать контракт», – вспоминает глава центра «Батыр».

Периодически те, кто подписал здесь контракт, звонят, делятся новостями, и большинство этих новостей – хорошие. Иногда звонят родственники: мамы, жены и даже дети, ведь предельный возраст отбора на службу – 65 лет. Поэтому на фронт часто провожают не только взрослые сыновья и дочери, но и внуки.

«В основном это участники чеченской кампании. Но бывают кандидаты солидного возраста и без боевого опыта. У некоторых ситуация в жизни складывается так, что им пора что-то менять, потому что дальше уже дно. Кто-то откровенно признается, что погряз в долгах, кто-то просто хочет доказать себе, что он может», – рассказал Владислав Кузнецов.

Руководитель «Батыра» отметил, что особенно хорошо в беспилотниках разбираются геймеры – те, кто любит «стрелялки», схватывают все буквально на лету Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Геймеры – лучшие операторы БПЛА

В центре «Батыр» налажен контакт и с судебными приставами – на время, пока должник находится на СВО, процесс взыскания задолженности приостанавливается.

«Кроме того, все, кто стоит на учете у нарколога, психиатра, в кожно-венерологическом диспансере, на службу по контракту не подходят. Если человек, например, начал пить, но в какой-то момент понял, что дальше так продолжаться не может, если он не стоит на учете у нарколога, то он может заключить контракт. Главное условие – на медкомиссию обязательно прийти трезвым», – объяснил глава центра «Батыр».

Тех, кто подписал контракт в центре «Батыр», распределяют по трем полкам.

«Это полки, за которыми закреплены определенные части на линии боевого соприкосновения. Они отправляют нам заявку, например: “ Нам нужны восемь механиков-водителей танка, три командира отделения ” . До того как попасть в свою часть, все проходят первоначальную подготовку. Те, кто уже служил, освежают знания. Недавно приходила разнарядка от Министерства обороны – мы готовили операторов БПЛА. Для кандидатов на эту должность приветствовалась IT-подготовка», – объяснил Владислав Кузнецов.

Руководитель «Батыра» отметил, что особенно хорошо в беспилотниках разбираются геймеры – те, кто любит «стрелялки», схватывают все буквально на лету.

Едут в «Батыр» подписать контракт жители разных регионов России – из Москвы, Самарской, Саратовской, Ростовской и Челябинской областей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Едут в «Батыр» подписать контракт жители разных регионов России – из Москвы, Самарской, Саратовской, Ростовской и Челябинской областей.

«Возможно, это связано с теми выплатами, которые есть у нас в регионе. На сегодняшний день у нас единовременно выплачивается за подписание контракта: 195 тысяч рублей – от Министерства обороны, 105 тысяч – от правительства республики, 200 тысяч выплачивает мэрия Казани и 100 тысяч – поддержка предприятий города. В общей сложности выходит до 600 тысяч рублей», – объяснил Владислав Кузнецов.

Работает «Батыр» с 9 часов утра до 18 часов вечера. В воскресенье – выходной, но телефон работает круглосуточно. Если трубку не взяли сразу, то вам обязательно позже перезвонят.