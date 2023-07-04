В Казани открылся центр по приему на контрактную службу «Батыр»

Сегодня в Казани открылся первый в Республике Татарстан центр оформления на военную службу по контракту.

Центр по приему на контрактную службу «Батыр» находится на улице Воровского 25. Он позволяет значительно сэкономить время при сборе необходимых документов и медицинских справок.

Контракт гражданин заключает с Министерством обороны РФ в военном комиссариате. Однако предварительно необходимо пройти медицинскую комиссию и получить справки о состоянии здоровья в различных медицинских учреждениях города и ведомствах.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Желающие поступить на военную службу по контракту не раз говорили о том, что процесс сбора документов достаточно длительный и может занимать от недели до нескольких месяцев.

В связи с этими обращениями было принято решение об открытии центра «Батыр», который принимает по принципу «единого окна» и предполагает 5 простых шагов:

1. Обратившегося в центре встречает администратор, который проводит общее информирование и распределяет по группам в зависимости от имеющегося опыта.

2. Рекрутер рассказывает о выплатах, льготах и условиях службы, предварительно определяет воинскую специальность.

3. Менеджер помогает сформировать личное дело из необходимых документов: от заявления и автобиографии до копий необходимых документов.

4. При необходимости представитель военкомата помогает в восстановлении военного билета, представитель ЗАГС в восстановлении свидетельства о рождении, а представитель МВД делает соответствующие запросы, проверяет данные и прочее.

5. Обратившегося на дежурной машине отвозят в поликлинику №16, где он по «зеленому коридору» проходит полный цикл обследования у таких врачей, как хирург, стоматолог, дерматовенеролог, психиатр, офтальмолог, терапевт, отоларинголог, невролог. Проводят лабораторную диагностику (токсикология, общий анализ крови, кардиограмма, флюорография и др.), выдают необходимые справки из психо- нарко- туберкулезного диспансеров.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В среднем прохождение медицинской комиссии занимает около 1,5 часов. Ждать результатов анализов не обязательно – они поступают сразу в центр «Батыр». Таким образом, сбор всех документов занимает меньше суток.