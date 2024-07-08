Единовременная выплата контрактникам в Татарстане выросла до 1,5 млн рублей

Власти Татарстана приняли решение увеличить единовременную выплату для граждан, желающих подписать контракт с Вооруженными силами РФ. Теперь эта сумма может достигать 1,5 миллиона рублей. Об этом объявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании. Новая мера поддержки будет действовать до 31 июля 2024 года.

Общая сумма выплаты складывается из нескольких источников: 1,05 миллиона рублей выделяет республика Татарстан, 195 тысяч рублей поступает от Министерства обороны РФ, а остальные 300 тысяч рублей могут быть предоставлены городами и районами Татарстана. Важно отметить, что на эту выплату могут претендовать не только жители Татарстана, но и граждане других регионов России, а также иностранцы, независимо от их фактического места жительства.

Для удобства кандидатов власти Татарстана предоставляют комплексную поддержку. Это включает помощь с проездом до Татарстана и к месту службы, предоставление жилья и питания на время оформления контракта и прохождения медосмотра. Иностранным гражданам и их семьям помогут получить ИНН и гражданство РФ. Сам процесс оформления на службу занимает от нескольких часов до максимум двух дней.

Контрактникам предоставляется полный набор необходимых вещей и армейская аптечка с медикаментами, что избавляет их от необходимости дополнительных расходов. Кроме того, им гарантируются все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, обязуются сохранять за ними рабочие места и выплачивать зарплату. Местные власти берут под опеку семьи военнослужащих, обеспечивая им необходимую поддержку.