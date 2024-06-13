Хочу приблизить нашу победу!: спасший девочку от отца-наркомана казанец подписал контракт

В Центр отбора на службу по контракту «Батыр» пришел казанец Рамиль Бикмуллин, спасший маленькую девочку, которую отец выбросил из окна

Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

«Хочу внести свой вклад в общую победу»

Сегодня в Центре отбора на военную службу по контракту «Батыр» подписал контракт с Министерством обороны РФ 44-летний Рамиль Бикмуллин. Это именно он спас маленькую девочку в Юдино, когда родной отец выкинул ее из окна.

«Татар-информ» рассказывал, что в феврале этого года в Юдино неадекватный отец пытался «спасти» детей от воображаемого огня – он решил выкинуть их из окна квартиры на пятом этаже. И все могло бы закончиться трагично, если бы мимо не проезжал водитель грузовика Альберт Бикмуллин. Он взобрался на козырек магазина, решил уговорить горе-отца одуматься. В этот момент мужчина бросил годовалую девочку из окна, Альберту удалось ее поймать и передать прохожим. После чего он поднялся в квартиру, чтобы забрать остальных детей, и вызвал полицию.

Сегодня на вопрос «Татар-информа», почему решил отправиться в зону СВО, отец пятерых детей Рамиль Бикмуллин ответил, что цели стать героем или получить высокое звание у него нет. Он просто хочет, чтобы скорее наступил мир.

«Подписываю контракт, чтобы Родину защищать. Я хочу, чтобы все побыстрее закончилось. Около четырех месяцев думал о том, чтобы подписать контракт. У меня в зоне СВО сейчас служат родственники, двоюродные братья. Дома меня не поняли и не поддержали. Я говорил им, что хочу подписать контракт, и сегодня пришел, никому ничего не сказав. Думаю, в итоге меня поймут. Я хочу приблизить нашу победу и внести в нее свой вклад», – сказал Рамиль Бикмуллин.

Рамиль рассказал, что хотел бы служить водителем и уверен, что его пожелания учтут. Он уже успел пройти медицинскую комиссию и признан годным к военной службе. Обмундирование он сам не покупал, потому что знает, что республика выдаст все самое необходимое.

Рамиль рассказал, что хотел бы служить водителем и уверен, что его пожелания учтут Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Рамиль Бикмуллин вел себя очень скромно, признался, что не ожидал в Центре отбора на военную службу по контракту «Батыр» встретиться с журналистами. Представители СМИ снова расспросили его о том дне, когда он спас малышку от отца-наркомана.

«Я проезжал мимо на машине в тот день, остановился, пытался поговорить с тем мужчиной и залез на козырек. Он начал кричать: "Лови". Я поймал девочку и передал вниз людям. Потом одна женщина мне сказала, что отец детей пытается уйти по лестничной площадке, а в квартире у него плачет второй мальчик. Я прошел через квартиру женщины и поднялся наверх, схватил второго малыша и унес его вниз, потом отдал людям. Потом я поднялся наверх и не дал уйти мужчине, потом приехала полиция», – рассказал Рамиль.

«Какие льготы и выплаты получают участники СВО»

Заключившие контракт с Министерством обороны РФ в Татарстане в первые два месяца лета получат 700 тыс. рублей. Рустам Минниханов принял решение увеличить выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тыс. рублей, которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тыс. рублей. Общий размер единовременной материальной помощи новым контрактникам может доходить до миллиона рублей с учетом мер поддержки от городов, муниципальных районов и предприятий Татарстана.

Данные меры распространятся на всех граждан, решивших подписать контракт на территории Татарстана, независимо от их фактического места жительства, а также на иностранцев, которым окажут содействие в получении ИНН и гражданства РФ в соответствии с законодательством.

Таким образом власти республики поддержали совместную инициативу неравнодушных граждан, муниципальных органов власти, общественных организаций и бизнес-структур Татарстана. Контрактников Татарстана экипируют улучшенным обмундированием, в котором учтены пожелания бойцов СВО.

Помимо финансовой помощи новым патриотам-контрактникам гарантируется организационное сопровождение (в Казани с прошлого года работает Центр оформления на контрактную службу «Батыр»), все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки, реабилитации им и членам их семей. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым, берут под опеку семьи бойцов.

Республика оказывает постоянную помощь контрактникам исходя из их запросов: отправляется различное оборудование, предметы первой необходимости и многое другое. В зоне СВО контрактникам ежемесячно начисляется оплата от Минобороны – от 210 тыс. рублей.

Контрактников Татарстана экипируют улучшенным обмундированием, в котором учтены пожелания бойцов СВО Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Льготы для военнослужащих:

Бесплатное медицинское обслуживание

Бесплатные путевки в санатории и профилактории за счет Министерства обороны РФ. Также будет действовать скидка в 50% от стоимости путевки для членов семьи военнослужащего

Возможность получения льготной ипотеки, приобретение жилья за счет Министерства обороны

Накопительно-ипотечная система (НИС) – это форма жилищного обеспечения военнослужащих по контракту. Военнослужащему открывается индивидуальный накопительный счет, на который ежегодно, вплоть до увольнения, зачисляется определенная сумма, в 2023 году это 349 614 рублей.

На покупку жилья военнослужащий может использовать как накопленные средства, так и заемные у банка. Ссуду гасит не сам военнослужащий, а государство – госучреждение «Росвоенипотека». Военнослужащий может вступить в накопительно-ипотечную систему при наличии выслуги в 3 года. Военнослужащие, участвующие в СВО, смогут приобрести жилье сразу после вступления в НИС.

Возможность получения бесплатного дополнительного образования

Любой военнослужащий по контракту может пройти обучение и получить офицерское звание и командную должность. Это дает возможность роста по карьерной лестнице.

Статус ветерана боевых действий

Все военнослужащие, кто принимал участие в СВО, получают статус ветерана боевых действий. Одновременно с получением этого статуса гражданин получает ежемесячную выплату в размере 3 480 рублей и 15 суток ежегодного отпуска .

Страхование жизни и здоровья

За ранение каждый военнослужащий получает единовременно до 3 млн рублей, в зависимости от степени тяжести ранения. При гибели военнослужащего его семья получает до 12 млн рублей.

Любой военнослужащий по контракту может пройти обучение и получить офицерское звание и командную должность Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для семей военнослужащих:

Предусмотрена карта «Батыр», она полностью покрывает оплату детского сада, всех кружков в детском саду, питания. Школьники могут посещать абсолютно все школьные кружки, продленку, для них предусмотрено бесплатное питание и спортивные секции. Также в сопровождении одного взрослого дети бесплатно могут посещать театры и музеи.

Если были долги по оплате ипотеки, то они не взимаются в то время, пока гражданин служит по контракту.

Дети участников специальной военной операции получают квоту на поступление в вузы. В каждом институте есть квота на поступление этих детей. Если ранее ребенок уже поступил на учебу на платной основе, то он сможет перевестись на бюджет.