МВД Польши и стран Балтии потребовали от Лукашенко выдворить ЧВК «Вагнер»

Польша, Литва, Латвия и Эстония потребовали от властей Беларуси вывести из страны бойцов частной военной компании «Вагнер». Соответствующее заявление подготовили министры внутренних дел этих государств, пишет газета Rzeczpospolita.

«<…> для стабилизации ситуации на границе с Беларусью необходимы две вещи. Мы потребовали от властей в Минске, от режима [Александра] Лукашенко, чтобы группа „Вагнер“ немедленно покинула территорию Беларуси, а нелегальные мигранты <...> немедленно покинули приграничную зону и были отправлены в страны происхождения», — заявил глава польского МВД Мариуш Каминский.

Наличие в Беларуси нескольких тысяч «вагнеровцев», по мнению министра, представляет собой «вполне реальную угрозу безопасности» как граждан этой страны, так и всего региона, несмотря на гибель при крушении самолета основателя ЧВК Евгения Пригожина и ее командира Дмитрия Уткина.

«Кто несет политическую ответственность за действия этой группы россиян? Беларусь, Лукашенко, [Президент России Владимир] Путин. Этой группе необходимо покинуть регион, где мы живем», — добавил Каминский, уточнив, что соседи Беларуси ожидают «инцидентов, в том числе военного характера», с участием контракторов.

Польский министр также заверил, что реакция на любое происшествие, которое произойдет на границе с Беларусью, будет «молниеносной». Рассматривается в том числе полное закрытие пограничных пунктов перехода, уточнил он.

Ранее Лукашенко рассказал, что ждет «вагнеровцев» после гибели Пригожина. «„Вагнер“ жил, „Вагнер“ жив и „Вагнер“ будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось», — сообщил он.