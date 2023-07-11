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Политика 11 июля 2023 14:27

Минобороны Беларуси: ЧВК «Вагнер» будет обучать вооруженные силы страны

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Бойцов частной военной компании «Вагнер» привлекут к обучению вооруженных сил Беларуси. Для этого их сначала разместят на военных полигонах, сообщила пресс-служба Минобороны республики в своем телеграм-канале.

«По прибытии представителей ЧВК "Вагнер" и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом, особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными Силами Республики Беларусь», – говорится в пресс-службе военного ведомства.

Также ранее в Минобороны страны отметили, что белорусские военные полигоны готовятся принять новую смену российских военнослужащих для проведения боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Союзного государства.

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