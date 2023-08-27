СК России подтвердил гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области

Следственный комитет РФ подтвердил гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Как указано в сообщении, при расследовании крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз.

«По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», – заявили в СК.

Напомним, что о крушении самолета в Тверской области стало известно 23 августа.

Росавиация подтвердила, что на борту разбившегося бизнес-джета Embraer действительно находились основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин и его помощник Дмитрий Уткин. Помимо Пригожина и Уткина, на борту находились еще пятеро пассажиров (Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов и Николай Матусеев) и трое членов экипажа (командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова).

По факту крушения джета СК возбудил уголовное дело. Подробнее – в материале «Татар-информа»: «Запад мог на коленях приползти в Киев»: кому выгодна смерть Пригожина и ЧВК «Вагнер».