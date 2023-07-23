Лукашенко пожаловался Путину, что его начали напрягать «вагнеровцы»

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что его начали «напрягать» бойцы частной военной компании «Вагнер». По его словам, они просятся на Запад.

«Говорю, вам зачем на Запад? „Ну сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув“. А Жешув для них неприемлем. Когда они воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника. У них внутри сидит: Жешув — это беда. Конечно, я держу их в центре, как договорились, Беларуси. Не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают что происходит вокруг Союзного государства», – цитирует Лукашенко БелТА.

Минобороны Беларуси ранее сообщало о привлечении бойцов группы «Вагнера» к обучению своих вооруженных сил.

Напомним, накануне вечером Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для встречи с Путиным. По информации пресс-службы белорусского лидера, политики планируют обсудить широкий круг наиболее важных и базовых для двухсторонних отношений тем: вопросы безопасности, международной повестки дня, экономическое взаимодействие, реализация союзных программ, совместное противостояние незаконному санкционному давлению и многое другое.