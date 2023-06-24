Лукашенко переговорил с Пригожиным – он принял предложение остановить движение «Вагнера»

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным. Разговор прошел по согласованию с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Пригожин принял предложение об остановке своих военных на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Также сообщается, что разработан проект приемлемого варианта развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер». На данный момент пока нет подробностей о том, что именно включает в себя этот документ.

«Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. <…> На данный момент на столе – абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер», – говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

Напомним, сообщалось, что Президент Беларуси после переговоров с Путиным провел несколько совещаний с военными и силовиками по ситуации в России. Также российский лидер обсудил последние события с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который заявил о готовности помочь и внести свой вклад в урегулирование ситуации в России.