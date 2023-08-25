Лукашенко рассказал, что ждет «вагнеровцев» после гибели Пригожина

В Беларуси в ближайшее время останутся служащие частной военной компании «Вагнер» – в таком количестве, в каком «надо», заявил Президент страны Александр Лукашенко. Он также прокомментировал сообщения СМИ о том, что площадь палаточного лагеря «Вагнера» сократилась, отметив, что это ничего не значит.

«„Вагнер“ жил, „Вагнер“ жив и „Вагнер“ будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться „Вагнер“. И эти снимочки из космоса, что мы что-то демонтируем… Почему мы лишние палатки убираем – столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны», – приводит слова Лукашенко БелТА.

Он добавил, что в Беларусь в ближайшее время вернутся до 10 тыс. бойцов группы «Вагнера», добавив, что они «никуда не бегут».

Кроме того, белорусский лидер добавил, что российские власти не могут стоять за крушением самолета Пригожина.

«Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать», – отметил Лукашенко.

Напомним, после попытки военного мятежа 24 июня Лукашенко договорился с Пригожиным, что «вагнеровцы» прибудут в Беларусь. Позднее Минобороны сообщило, что бойцы будут обучать Вооруженные силы страны, проводить военные занятия на полигонах. Сам Лукашенко в июле пожаловался Президенту РФ Владимиру Путину, что военные группы начали его «напрягать» своими планами двинуться в сторону Польши.

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