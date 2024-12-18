Мухаметшин подведет итоги работы парламента на заседании Госсовета РТ 23 декабря

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Шестое заседание Государственного Совета Татарстана VII созыва состоится 23 декабря. На нем глава парламента республики Фарид Мухаметшин подведет итоги работы депутатов в этом году. Об этом стало известно сегодня на заседании президиума Госсовета РТ.

«По сложившейся традиции на последнем в текущем году заседании Государственного Совета заслушаем информацию Председателя Госсовета о работе республиканского парламента», — рассказала секретарь Госсовета Лилия Маврина.

Всего в повестку предстоящей сессии включено 24 вопроса, в том числе семь республиканских законопроектов. Все они будут рассмотрены в первом чтении.

В частности, депутаты обсудят законопроекты, которыми вносятся изменения в законы «О регулировании отдельных вопросов налогообложения при реализации региональных инвестиционных проектов на территории РТ», «Об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения», «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными в РТ», «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере социальной поддержки лиц, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей», а также в Земельный кодекс РТ.

Кроме того, парламентариям будет представлен отчет Казанского национального исследовательского технологического университета о выполнении программы «Приоритет-2030». С докладом о состоянии здоровья граждан в республике выступит министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.

На заседании также будет избран мировой судья Татарстана и возложено исполнение обязанностей мирового судьи по одному из участков Лениногорского судебного района.

«В связи с истечением срока полномочий отдельных лиц предлагается рассмотреть вопросы о кандидатах на должности членов квалификационной комиссии Адвокатской палаты РТ и о внесении изменений в состав Республиканской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий», — отметила Маврина.

Она напомнила, что 1 декабря в Чистопольском избирательном округе прошли выборы депутата Государственного Совета РТ VII созыва. В парламент избран Наиль Залаков, генеральный директор компании «Чистополье».

«Он выразил желание работать в составе Комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству. В связи с этим в повестку заседания вносится вопрос об изменении состава этого комитета», — сообщила Маврина.

Во время «правительственного часа» парламентариям будет представлена информация о работе, проводимой в республике в сфере миграционной политики.

К рассмотрению также подготовлены четыре федеральных законопроекта и по одной законодательной инициативе Владимирской области и Чувашии.

«Повестка дня может быть расширена поступающими проектами республиканских и федеральных законов. Возможно внесение дополнительных вопросов уже с голоса на самом заседании», — подчеркнула секретарь Госсовета.

Перед началом заседания и в его перерывах пройдет благотворительная акция «Елка желаний», благодаря которой исполняются новогодние мечты детей с особенностями здоровья, сирот, а также детей из малообеспеченных семей и семей участников специальной военной операции.