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Мухаметшин подведет итоги работы парламента на заседании Госсовета РТ 23 декабря
Шестое заседание Государственного Совета Татарстана VII созыва состоится 23 декабря. На нем глава парламента республики Фарид Мухаметшин подведет итоги работы депутатов в этом году. Об этом стало известно сегодня на заседании президиума Госсовета РТ.
«По сложившейся традиции на последнем в текущем году заседании Государственного Совета заслушаем информацию Председателя Госсовета о работе республиканского парламента», — рассказала секретарь Госсовета Лилия Маврина.
Всего в повестку предстоящей сессии включено 24 вопроса, в том числе семь республиканских законопроектов. Все они будут рассмотрены в первом чтении.
В частности, депутаты обсудят законопроекты, которыми вносятся изменения в законы «О регулировании отдельных вопросов налогообложения при реализации региональных инвестиционных проектов на территории РТ», «Об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения», «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными в РТ», «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере социальной поддержки лиц, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей», а также в Земельный кодекс РТ.
Кроме того, парламентариям будет представлен отчет Казанского национального исследовательского технологического университета о выполнении программы «Приоритет-2030». С докладом о состоянии здоровья граждан в республике выступит министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.
На заседании также будет избран мировой судья Татарстана и возложено исполнение обязанностей мирового судьи по одному из участков Лениногорского судебного района.
«В связи с истечением срока полномочий отдельных лиц предлагается рассмотреть вопросы о кандидатах на должности членов квалификационной комиссии Адвокатской палаты РТ и о внесении изменений в состав Республиканской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий», — отметила Маврина.
Она напомнила, что 1 декабря в Чистопольском избирательном округе прошли выборы депутата Государственного Совета РТ VII созыва. В парламент избран Наиль Залаков, генеральный директор компании «Чистополье».
«Он выразил желание работать в составе Комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству. В связи с этим в повестку заседания вносится вопрос об изменении состава этого комитета», — сообщила Маврина.
Во время «правительственного часа» парламентариям будет представлена информация о работе, проводимой в республике в сфере миграционной политики.
К рассмотрению также подготовлены четыре федеральных законопроекта и по одной законодательной инициативе Владимирской области и Чувашии.
«Повестка дня может быть расширена поступающими проектами республиканских и федеральных законов. Возможно внесение дополнительных вопросов уже с голоса на самом заседании», — подчеркнула секретарь Госсовета.
Перед началом заседания и в его перерывах пройдет благотворительная акция «Елка желаний», благодаря которой исполняются новогодние мечты детей с особенностями здоровья, сирот, а также детей из малообеспеченных семей и семей участников специальной военной операции.
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