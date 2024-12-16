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Комитет Госсовета РТ одобрил продление льгот по «упрощенке» для ряда отраслей
В Татарстане хотят продлить на год льготную ставку для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения «доходы — расходы». Это касается нескольких сфер деятельности. Соответствующий законопроект поддержали депутаты на заседании Комитета Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам.
«Предусматривается продление действия налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения в размере 5% для налогоплательщиков, определивших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов», — рассказала первый заместитель министра экономики РТ Наталья Кондратова, представляя законопроект.
Она уточнила, что ставка сохранится для предпринимателей, у которых за отчетный налоговый период не менее 70% дохода получено от деятельности в обрабатывающем производстве, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, а также в строительстве.
По словам Кондратовой, срок действия этой налоговой льготы истекает 1 января 2025 года, поэтому предлагается продлить ее до 1 января 2026 года.
«Сумма налоговых преференций в период их продления оценивается почти в 300 млн рублей. В следующем году это коснется более 30,5 тыс. налогоплательщиков», — отметила она.
Законопроект разработан для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Татарстане, подчеркнула первый замминистра экономики.
Председатель комитета Леонид Якунин добавил, что бизнес в этих сферах необходимо развивать. «Пока его доля незначительная», — констатировал он.
Комитет рекомендовал Госсовету РТ принять законопроект, которым вносятся изменения в закон «Об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения», на ближайшем заседании парламента в первом и третьем чтениях.
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