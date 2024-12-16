Комитет Госсовета РТ поддержал законопроект о повышении налога на прибыль

Ставка налога на прибыль по федеральному законодательству с 2025 года увеличится с нынешних 20% до 25%. Соответствующие изменения в республиканском законе поддержали депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«Кроме того, федеральным законодательством для участников региональных инвестиционных проектов с объемом капитальных вложений от 50 до 500 млн рублей исключено ограничение по применению пониженной налоговой ставки после 31 декабря 2026 года», – рассказала первый замминистра экономики РТ Наталья Кондратова, представляя законопроект.

Председатель парламентского комитета Леонид Якунин добавил, что льгота по налогу на прибыль в размере 10% сохраняется.

Законопроект разработан в связи с изменениями в Налоговом кодексе России и отдельных законодательных актах РФ. Он предусматривает внесение соответствующих изменений в закон «О регулировании отдельных вопросов налогообложения при реализации региональных инвестиционных проектов на территории РТ».

Комитет рекомендовал Государственному Совету РТ принять проект закона на ближайшем заседании парламента в первом и третьем чтении.