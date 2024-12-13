В Татарстане более 72 тыс. многодетных семей нуждаются в земельных участках

В Татарстане на учете по предоставлению земельных участков числится более 72,3 тыс. семей, имеющих трех и более детей. Всего многодетным семьям уже выдано около 49,8 тыс. участков. Об этом сообщил министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Кадыров в Госсовете республики.

«С 2012 года в Татарстане предоставляются земельные участки многодетным семьям. Существует дефицит 22 514 земельных участков, в том числе 9274 для семей Казани и 6035 — для Набережных Челнов», — рассказал он на заседании парламентского Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Один из вариантов решения проблемы отсутствия свободных участков для многодетных семей — предоставление земель в другом муниципальном образовании. Летом соответствующие изменения были приняты в республиканском законодательстве в отношении Казани, напомнил Кадыров.

В частности, многодетным семьям Казани стали доступны участки в Верхнеуслонском, Высокогорском, Зеленодольском, Лаишевском и Пестречинском районах.

«В границах населенных пунктов на сегодня подобрано около 1,2 тыс. участков, которые уже в стадии оформления и передачи Казани для предоставления многодетным семьям. Практика показала, что такой механизм можно реализовать», — подчеркнул министр.

Он добавил, что ранее многодетным семьям Набережных Челнов было предоставлено более 3,3 тыс. участков в Тукаевском районе. «У нас четыре года по Набережным Челнам нет движения, потому что там нет земельных участков для предоставления», — констатировал глава Минземимущества.

Поэтому, по его словам, разработан законопроект, которым предлагается внести изменения в Земельный кодекс РТ. Проектом закона предусмотрена возможность выделения многодетным семьям, постоянно проживающим в Набережных Челнах, земель, расположенных не только в Тукаевском районе, но и еще в восьми близлежащих муниципалитетах. Речь идет об Агрызском, Актанышском, Елабужском, Заинском, Менделеевском, Мензелинском, Муслюмовском и Сармановском районах.

«Во всех этих районах, кроме Елабужского, вопросы решены. Есть резервные земельные участки. Елабужский район — в процессе. По предварительной оценке, 6 тыс. многодетных семей Набережных Челнов можно обеспечить земельными участками в границах этих девяти районов в течение двух-трех лет», — отметил Кадыров.

Он уточнил, что рассматриваются участки именно в границах населенных пунктов, где уже есть дороги, водоснабжение и социальная инфраструктура. «В самую последнюю очередь мы будем смотреть большие массивы из категории земель сельхозназначения», — заключил министр.

Депутаты комитета поддержали законопроект и рекомендовали Государственному Совету РТ принять его на ближайшем заседании в первом и третьем чтениях.