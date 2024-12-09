Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане предложили продлить меры соцподдержки для участников СВО
В Татарстане предложили продлить до 31 декабря 2025 года отдельные меры социальной поддержки для участников СВО вне зависимости от наличия у них задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Соответствующий законопроект внес Кабинет министров РТ в Госсовет республики.
«Законопроектом предусматривается продление права получения отдельных мер социальной поддержки лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, принимающими участие в специальной военной операции из числа военнослужащих, заключившими контракт о пребывании в добровольческом формировании, а также их родителями, супругами, несовершеннолетними детьми», – говорится в пояснительной записке к документу.
Законопроект, которым вносятся изменения в закон «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере социальной поддержки лиц, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей», находится на предварительном рассмотрении в парламенте.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»