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Общество 13 декабря 2024 20:15

Комитет Госсовета РТ поддержал законопроект об обязательной регистрации собак

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В Татарстане хотят ввести обязательную регистрацию собак, которые содержатся на территории республики. Соответствующий законопроект поддержали депутаты на заседании Комитета Государственного Совета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Законопроектом предлагается признать утратившими силу два пункта четвертой статьи закона «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными в РТ». Они устанавливают порядок уведомительной или добровольной регистрации собак.

«В случае принятия закона отмена добровольной регистрации собак будет первым шагом на пути регулирования вопроса сокращения количества безнадзорных животных в республике», — отметил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов, представляя проект закона.

По его словам, в Татарстане с 2017 по 2024 год в добровольном порядке в государственных ветеринарных учреждениях было зарегистрировано всего 14 тыс. собак, или 12% от общего среднего количества.

Хисамутдинов уточнил, что после принятия законопроекта планируется внести изменения в постановление Кабмина об утверждении дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу, а также установить в республике обязательную регистрацию собак.

Депутаты комитета рекомендовали Государственному Совету РТ принять законопроект на ближайшем заседании в первом и третьем чтениях.

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#безнадзорные животные #собаки #бродячие собаки
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