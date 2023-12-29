Мухаметшин исполнил новогодние желания двух юных жительниц Казани

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин исполнил новогодние желания двух жительниц Казани, трехлетней Ясмины и четырехлетней Айсель, о розовом велосипеде и большом конструкторе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

О своих мечтах девочки написали на сайте «Елка желаний» в рамках одноименной всероссийской благотворительной акции. Елочные шары с их обращениями политик снял с новогодней елки, установленной в здании Госсовета.

Ясмина активно общается со сверстниками, любит петь и танцевать, посещает балетный класс и очень хочет научиться кататься на велосипеде. Теперь ее мечта исполнится, так как Фарид Мухаметшин подарил ей это транспортное средство.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Глава парламента также исполнил и желание Айсель, которая любит собирать конструкторы. Он передал ей большой набор конструктора «Животные мира».

На этот раз акция «Елка желаний» продлится до 28 февраля 2024 года. Ее участниками стали дети из семей участников спецоперации, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети из малообеспеченных семей, а также дети, проживающие на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Из Татарстана свои мечты на сайт проекта направили более 1 тыс. человек.

В рамках акции Президент РФ Владимир Путин помог девочке попробовать себя в роли ведущей новостей, а мальчику — посетить Эрмитаж. В свою очередь Раис РТ Рустам Минниханов исполнил мечту юных татарстанцев встретиться с игроками хоккейной команды «Ак Барс» и передал подарок для мальчика из Лисичанска. Также приняли участие в «Елке желаний» Премьер-министр республики Алесей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин.