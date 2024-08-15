Мурманский губернатор Чибис: Поход АПЛ «Казань» на Кубу обсуждал весь мир

Фото: t.me/andrey_chibis/

Поход атомной подводной лодки «Казань» на Кубу, состоявшийся в июне этого года, обсуждал весь мир. Об этом заявил в своем Telegram-канале заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, наградивший экипаж субмарины.

«В июне весь мир обсуждал, как наша подводная лодка „Казань“ прошла незамеченной для военной разведки США (в ответ на поход ВМФ РФ Штаты отправили многоцелевую АПЛ USS Helena на свою кубинскую базу Гуантанамо — прим. Т-и). Моряки-подводники Северного флота еще раз безоговорочно подтвердили свой профессионализм, успешно выполнили поставленную командованием задачу, <…> показали слаженную работу, а также мощь российского оружия», — поделился своим пониманием значения визита кораблей СФ в Карибское море.

Фото: t.me/andrey_chibis/

В ходе встречи с командиром атомного подводного крейсера К-561 «Казань» Вячеславом Самойловым руководитель региона передал экипажу корабля, входящего в состав 11-й дивизии подводных лодок Северного флота, почетную грамоту «за мужество и высокий профессионализм, проявленные в ходе решения задач в Атлантическом океане».

При этом сам Чибис получил в подарок картину, на которой запечатлена субмарина «Казань» в акватории Гаваны. Он назвал «большой честью», что экипаж подлодки составляют северяне, которые живут и служат в Мурманской области.

Фото: t.me/andrey_chibis/

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в порт Гаваны 12 июня зашла российская АПЛ «Казань». До этого туда прибыли другие корабли из отряда Северного флота ВМФ РФ: фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир судно «Николай Чикер». Корабли покинули Кубу 17 июня.