Daily Express: Визит АПЛ «Казань» на Кубу должен стать предостережением Западу

Недавнее развертывание «грозной» атомной подводной лодки «Казань» на Кубе должно стать предостережением для стран Запада, что военно-морскую мощь России нельзя недооценивать. Об этом заявил военно-морской эксперт Иэн Баллантайн в статье для журнала Warships IFR, содержание которой излагает британский таблоид Daily Express.

«Хотя опасения по поводу повторения Кубинского ракетного кризиса, когда российская военно-морская группа посетила Гавану в прошлом месяце <...>, были сильным преувеличением, этот эпизод действительно предполагал дипломатию канонерок в духе холодной войны, а также, вероятно, военно-морской шпионаж», — заметил эксперт.

Ответом Соединенных Штатов, напомнил Баллантайн, стала отправка многоцелевой атомной подлодки USS Helena класса Los Angeles на свою кубинскую базу Гуантанамо и публикация фотографий ракетного крейсера USS Normandy (класса Ticonderoga) и атомной подводной лодки с баллистическими ракетами Trident USS Tennessee (класса Ohio), находящихся в Норвежском море неподалеку от российских берегов.

«Это не означает, что США и западные союзники могут быть спокойны, поскольку не многие военно-морские силы могут продемонстрировать настоящее глобальное присутствие — даже на таком уровне, как российское», — предупредил специалист.

Баллантайн также в превосходных тонах отозвался о «грозной» АПЛ «Казань» и других российских субмаринах нового поколения класса «Ясень-М» (в терминологии НАТО — «Северодвинск»). По его оценке, это одна из самых дорогих российских подлодок, строительство которой стоило от 2 до 3 млрд фунтов стерлингов.

«Она („Казань“ — прим. Т-и) и ее систершипы очень быстры, способны развивать скорость до 40 узлов в погруженном состоянии (по открытым данным — 31 узел — прим. Т-и) и имеют максимальную глубину погружения более 1500 футов (предельная глубина погружения — 600 метров — прим. Т-и)», — заметил военно-морской эксперт.

Иэн Байллентайн уверен, что Президент РФ Владимир Путин «по-прежнему намерен использовать свой военно-морской флот в качестве мощного глобального политического и военного инструмента». «Добро пожаловать в новую шахматную партию холодной войны. Так же, как и прежде», — подытожил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в порт Гаваны 12 июня зашла российская АПЛ «Казань». До этого туда прибыли другие корабли из отряда Северного флота ВМФ РФ: фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир судно «Николай Чикер». Корабли покинули Кубу 17 июня.