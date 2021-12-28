Мурашко: В последнюю неделю в России ежедневно прививались 190 тыс. человек

За неделю в России от коронавируса привились более 1,3 млн человек, по 190 тыс. каждые сутки. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

«За неделю вакцинировано более 1,3 млн человек, это 190 тыс. человек в сутки. Всего провакцинировано 78 млн человек. В достаточном количестве сегодня имеются запасы вакцины, в достаточном количестве организованы пункты вакцинации, как мобильные, так и стационарные», — доложил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по коронавирусу.

Ранее Президент РФ Владимир Путин напомнил о необходимости привить от коронавируса не менее 90% россиян, отметив, что вакцина «Спутник V» эффективна и против нового варианта «омикрон».

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон».