Путин напомнил о необходимости привить от коронавируса не менее 90% россиян

Уровень иммунизации против коронавируса в России на сегодняшний день недостаточен, в стране необходимо привить не менее 90% населения. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

Российский лидер обратил внимание на то, что власти многих зарубежных стран стремятся довести долю вакцинированных людей до 95%.

«Но вот коллеги за рубежом уже стремятся к иммунизации где-то 90 с лишним процентов [населения], 90–95», — сказал глава государства и поинтересовался у руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой уровнем иммунизации жителей России.

Она ответила, что в России на сегодняшний день от коронавируса защищено 56% населения, включая как переболевших с антителами, так и вакцинированных.

«Пятьдесят шесть? А нужно девяносто», — отреагировал на эти цифры российский лидер.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что вакцина «Спутник V» успешно обезвреживает новый омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2.