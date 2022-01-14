Мурашко: Методические рекомендации по лечению «омикрона» изменены

В методические рекомендации по лечению омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 внесены корректировки. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«Методические рекомендации по лечению заболевания, вызванного именно этим вариантом, на сегодня откорректированы и доведены до всех медицинских работников <…>», — подчеркнул руководитель Минздрава.

Соответственно, по словам Мурашко, российским врачам сейчас доступен самый современный опыт лечения Covid-19, и они используют его на практике.

Отдельно министр остановился на том, что «омикрон» представляет собой не новую болезнь, а одну из разновидностей коронавирусной инфекции. В последние два месяца медики активно изучали особенности заболевания этим штаммом, в том числе по поручению главы государства выезжали в ЮАР, добавил он.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший впоследствии название по греческой букве «омикрон». Ученые предположили, что этот вариант SARS-CoV-2 мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Президент России Владимир Путин 12 января заявил, что у властей страны осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии, вызванной омикрон-штаммом. Он поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации против Covid-19.

Подробно об особенностях омикрон-штамма ИА «Татар-информ» рассказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Татарстана Халит Хаертынов.