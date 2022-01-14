Главный инфекционист РТ: «Никто пока не знает, как “омикрон” будут переносить непривитые»

Татарстан экстренно готовится к очередной волне коронавируса. Что известно про особенности омикрон-штамма, почему специалисты опасаются за юных жителей республики и облегчит ли течение болезни вакцинация. Об этом и многом другом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Татарстана Халит Хаертынов.

Халит Хаертынов рассказал, как в республике готовятся встретиться с новым штаммом коронавируса

Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Новая волна уже на пороге

В республике готовятся встретиться с новым штаммом коронавируса. Об этом в беседе с ИА «Татар-информ» рассказал главный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов.

«“Омикрон” активно, быстро распространяется по всему миру. В Соединенных Штатах Америки 1,3 млн случаев заражений, из них 75% заболевших примерно – штамм “омикрон”», – рассказал собеседник агентства.

По странам Европы новый вид вируса уже распространяется. Инфекционист напомнил, что омикрон-штамм уже зафиксирован в России. Судя по скорости его распространения, вероятнее всего, новая волна уже началась.

«Это вопрос времени, он к нам точно придет, я думаю, уже в ближайшее время», – сказал врач.

Инфекционист подчеркнул, что волна коронавируса шла на спад в конце декабря – начале января. Последние несколько дней, по словам Хаертынова, врачи Республиканской клинической инфекционной больницы видят увеличение числа обращений с ОРВИ и с госпитализациями.

По словам разработчика – исследовательского центра имени Гамалеи, «Спутник V» эффективен и против нового штамма Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Как течет «омикрон» у непривитых – загадка

Врач отметил, что, по словам разработчика – исследовательского центра имени Гамалеи, «Спутник V» эффективен и против нового штамма.

Халит Хаертынов подчеркнул, что в республике вакцинировано недостаточное количество жителей, около 75%. Страны Европы, несмотря даже на больший процент привитых, «омикрон» настиг, но жители болеют легко.

«Среди вакцинированных “омикрон” течет в легкой форме, в два-три раза реже случаются госпитализации при последней волне, вызванной штаммом “омикрон”. Это в отношении вакцинированных. Как он будет протекать у невакцинированных – на этот вопрос никто сейчас не ответит», – отметил спикер.

Инфекционист поделился мнением, что лучше не испытывать судьбу, пытаясь переболеть Covid-19 и так приобрести антитела, а спокойно привиться.

«Нет времени ждать. Нужно сейчас вакцинироваться. Не ждать, когда придет волна, она будет сопровождаться увеличением уровня заболеваемости», – отметил он.

В республике вакцинировано недостаточное количество жителей – около 75% Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Татарстанец заболел гриппом и Covid-19 одновременно

Минздрав и Роспотребнадзор республики не раз высказывали опасения по поводу микст-инфекции.

«Это сочетание гриппа и ковида нас всегда беспокоило. Потому что и вирус гриппа, и коронавирус имеют схожие клетки-мишени, органы-мишени – это дыхательные пути, легкие, сосуды», – отметил спикер.

Главный инфекционист республики рассказал ИА «Татар-информ», что в Татарстане зафиксировали случай болезни гриппом и новой коронавирусной инфекцией одновременно.

«Сейчас лежит молодой пациент, которому 22 года. С доказанной коронавирусной инфекцией и с гриппом А», – рассказал врач.

Молодой человек вовремя заметил, что болен, поступил в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, начал принимать противовирусные лекарства как против Covid-19, так и против гриппа. Благодаря терапии температура нормализовалась, состояние пациента оценивают как средней степени тяжести, его жизни ничего не угрожает. А все благодаря своевременному обращению и раннему началу лечения.

По опыту европейских коллег, около половины госпитализированных с «омикроном» – пожилые люди Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Дети и «омикрон» – главная опасность

Хаертынов добавил, что, по опыту европейских коллег, около половины госпитализированных с «омикроном» – пожилые люди. Это довольно много, учитывая, что у старшего поколения рисков тяжело перенести болезнь больше.

Однако увеличилась и доля детей, которые болеют коронавирусом.

«Увеличилось количество госпитализаций среди детей с коронавирусной инфекцией. Это данные и Англии, и Франции, и Дании, и других европейских стран, и Америки», – отметил Хаертынов.

Так происходит, потому что в предыдущие волны дети болели не так часто. В Татарстане в последнюю волну работал только госпиталь ДРКБ, до этого детей принимала 1-я детская больница.

Инфекционист добавил, что постковидный синдром у детей очень опасен, могут случаться изменения со стороны нервной системы и сердца, мультисистемный воспалительный синдром.

«Увеличилось количество госпитализаций среди детей с коронавирусной инфекцией» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Надо понимать, что детей переболело мало, многие из них не имеют иммунитета, и вирус будет искать нишу – очередную мишень. Возрастная группа, которая в полной мере не освоена вирусом, – это дети. Поэтому реальная опасность существует в распространении коронавируса среди детей. С этой точки зрения актуально говорить о вакцинации детского населения», – сказал Халит Саубанович.

Во многих странах уже начали прививать детей против коронавируса, причем в некоторых не с 12 лет, а с более раннего возраста. В Татарстан детские прививки должны поступить уже в ближайшее время.