Муфтий Татарстана призвал мусульман не участвовать в беспорядках

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин на фоне случившегося в аэропорту Махачкалы призвал мусульман не участвовать в беспорядках.

«Каждый стремится поддержать Палестину по-своему. Но что ей точно не поможет, так это погромы и агрессия, хулиганства и бесчинства в далеких от нее регионах, как это случилось в Дагестане. В определенной мере мне понятны чувства этих мусульман <…>. Но их действия <…> лишь причинят зло и вред самим участникам погромов, их семьям и всему российскому обществу», — написал в своем Telegram-канале председатель ДУМ РТ.



По мнению муфтия Татарстана, «акции с погромами в Дагестане организованы силами извне, хотя, безусловно, спровоцированы Израилем». «Случай в Дагестане — так же чистой воды провокация, которую используют западные спецслужбы, играя на чувствах верующих людей. Они хотят изнутри разрушить нашу страну, стравить между собой представителей разных национальностей и религий», — добавил он.

При этом председатель ДУМ РТ призвал «по возможности проявить снисхождение к тем, кто повелся на провокацию». «<…> теперь, после того, как их действия осудила вся российская общественность, они раскаялись в содеянном», — убежден он.

«<…> какое отношение погромы в дагестанском аэропорту с возгласами такбира имеют к защите Газы и освобождению Палестины? Вымещать гнев на обычных гражданах еврейского происхождения нет никакого смысла. Это никак не поможет мусульманам Палестины, а мир и согласие между народами в России может нарушить надолго. Нет ничего ценнее в многонациональном обществе, чем взаимоуважение народов!» — заключил Камиль хазрат Самигуллин.

Муфтий Татарстана напомнил о предстоящем Дне народного единства и предложил «сохранять добрососедские отношения и поддерживать друг друга», показав «миру пример мирного сосуществования».

Главный раввин России Берл Лазар и Духовное управление мусульман РФ призвали к межконфессиональному миру из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы, произошедших на фоне войны между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Президент РФ Владимир Путин увидел в случившемся попытку использовать конфликт на Ближнем Востоке для раскола российского общества.

Вечером 29 октября толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы, где приземлился очередной регулярный рейс из Тель-Авива, и проникла на взлетную полосу. Через некоторое время к месту прибыли силовики, и власти заявили о восстановлении контроля над ситуацией. По информации Минздрава Дагестана, в результате беспорядков пострадали более 20 человек. Верховный суд Дагестана арестовал пятерых участников массовых беспорядков.