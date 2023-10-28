Израиль решил разорвать связи со Starlink из-за планов Маска поставить терминалы в Газу

Министерство связи Израиля решило разорвать все связи с компанией Starlink из-за заявления ее владельца — американского бизнесмена Илона Маска. Об этом сообщил глава ведомства Шломо Кари в социальной сети (бывший Twitter).

«[Радикальное палестинское движение] ХАМАС использует всё для террористической деятельности. В этом нет сомнений, мы это знаем, Маск это знает», — подчеркнул министр.

При этом Кари предложил Маску включить в список требований для предоставления терминалов Starlink освобождение удерживаемых боевиками заложников.

Ранее владелец сети спутниковой связи Starlink пообещал предоставить ее услуги международно признанным организациям, оказывающим гуманитарную помощь в секторе Газа.

Позднее Маск пояснил, что не знает, кто в секторе Газа отвечает за подключение связи, и уточнил, что ни один терминал с этой территории не пытался связаться с «созвездием» спутников Starlink. Несмотря на это, бизнесмен пообещал предоставить связь сотрудникам международных организаций и ООН.

В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. По последним данным, погибли более 1,4 тыс. человек (в том числе и россияне). Кроме того, 233 человека, в том числе граждане других государств, оказались взяты в заложники. Из них пока удалось освободить только четверых.

Власти Израиля объявили о переходе в состояние войны, мобилизовали 360 тыс. резервистов и начали наносить удары по целям в секторе Газа. По данным Министерства здравоохранения сектора, подконтрольного ХАМАС, в результате атак погибли свыше 7,7 тыс. человек.

Президент РФ Владимир Путин счел террористическую атаку на Израиль беспрецедентной по жестокости. Вместе с тем он призвал к созданию полноценного Палестинского государства.