Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали более 20 человек
Минздрав Дагестана сообщил, что более 20 человек получили ранения в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы.
«В результате инцидента в аэропорту Махачкалы есть раненые, которым оказывается медицинская помощь», — говорится в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что 10 человек с легкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно, еще 10 пострадавшим оказывают помощь медики.
В Минздраве Дагестана также указали, что пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских. При этом два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.
Напомним, накануне несколько сотен человек собрались на акцию протеста у аэропорта Махачкалы, куда приземлился очередной регулярный рейс из Тель-Авива. Собравшиеся выступали против палестино-израильского конфликта.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников