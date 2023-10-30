В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали более 20 человек

Минздрав Дагестана сообщил, что более 20 человек получили ранения в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы.

«В результате инцидента в аэропорту Махачкалы есть раненые, которым оказывается медицинская помощь», — говорится в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что 10 человек с легкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно, еще 10 пострадавшим оказывают помощь медики.

В Минздраве Дагестана также указали, что пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских. При этом два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, накануне несколько сотен человек собрались на акцию протеста у аэропорта Махачкалы, куда приземлился очередной регулярный рейс из Тель-Авива. Собравшиеся выступали против палестино-израильского конфликта.