Главный раввин России и ДУМ РФ призвали к межконфессиональному миру

Главный раввин России Берл Лазар и Духовное управление мусульман РФ призвали к межконфессиональному миру из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы, произошедших на фоне войны между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

В частности, главный раввин России в своем Telegram-канале предложил приверженцам разных конфессий сделать все возможное, чтобы не дать «сжечь мосты дружбы» между народами многонациональной страны.

«У нас в России, слава Богу, отношения между народами, конфессиями, культурами уникальны. Они веками строились на принципах взаимного уважения. Я это много раз видел своими глазами: в частности, каждый раз, посещая Северный Кавказ <...>», — заметил Берл Лазар.

«<...> я обращаюсь сегодня ко всем нашим братьям и друзьям с призывом: каждый должен сделать все возможное, чтобы сохранить эту уникальную атмосферу взаимного уважения и поддержки, которая делает Россию местом, где хорошо жить. Если сейчас мы позволим экстремистам сжечь мосты нашей дружбы — потом их построить заново будет очень непросто», — заявил в связи с этим главный раввин страны.

По мнению Берл Лазара, россияне не могут повлиять на то, что происходит в секторе Газа или на израильско-ливанской границе — им «остается только вместе молиться, чтобы туда, наконец, пришел мир». Однако, уверен он, жители РФ «могут и должны» «позаботиться о том, чтобы ядовитые семена экстремизма и терроризма оттуда не проросли, не дай Бог, на нашей земле».

В свою очередь президиум Духовного управления мусульман РФ, выразив надежду на возможность «мирного, взаимоприемлемого решения палестинского вопроса», также обратил внимание на то, что неправильно и несправедливо переносить происходящее на Ближнем Востоке на многонациональное и многоконфессиональное российское государство.

«Российская Федерация, в первую очередь республики Северного Кавказа, уже знала в своей истории военные конфликты на политической почве, которые пытались превратить в межрелигиозную войну. Этого нельзя допустить ни в коем случае», — подчеркнули в ДУМ РФ.

«Межрелигиозный мир, стабильность и процветание всех народов Российской Федерации не должны зависеть от внешних обстоятельств, а должны всегда стоять во главе угла. Раздираемая межрелигиозными и межнациональными противоречиями Россия — это то, что выгодно недругам нашей страны, врагам традиционных религиозных ценностей и веры как таковой», — отметили в президиуме ДУМ.

Кроме того, в религиозной организации призвали мусульман не поддаваться на провокационные призывы, сохранять человечность и патриотические чувства, а также напомнили, что «любые призывы и действия, направленные на преследование людей по национальному и религиозному принципу, являются преступными».

Вечером в воскресенье, 29 октября, толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы из-за следовавшего из Тель-Авива в Москву пассажирского самолета, который сел там для дозаправки, и проникла на взлетную полосу. Через некоторое время к месту прибыли силовики, и власти заявили о восстановлении контроля над ситуацией. По информации Росавиации, к 22.20 воздушная гавань была освобождена от участников массовых беспорядков. По информации Минздрава Дагестана, пострадали более 20 человек. Возбуждено уголовное дело.