Верховный суд Дагестана арестовал пятерых участников массовых беспорядков в аэропорту

Верховный суд Республики Дагестан арестовал пятерых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Одному из них назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, четверым – аналогичное наказание сроком на шесть суток», – указано в сообщении.

Напомним, в минувшее воскресенье несколько сотен человек собрались на акцию протеста у аэропорта Махачкалы, куда приземлился очередной регулярный рейс из Тель-Авива. Собравшиеся выступали против палестино-израильского конфликта.

«В результате инцидента в аэропорту Махачкалы есть раненые, которым оказывается медицинская помощь», — говорится в Telegram-канале Минздрава республики.

Отмечается, что 10 человек с легкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно, еще 10 пострадавшим оказывают помощь медики.

В Минздраве Дагестана также указали, что пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских. При этом два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.