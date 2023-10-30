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Путин: Конфликт на Ближнем Востоке агрессивно используют для раскола российского общества
Кукловоды, начавшие конфликт на Ближнем Востоке, пытаются использовать его против России, дестабилизации и раскола в ее многонациональном и многоконфессиональном обществе. Об этом заявил Президент России Владимир Путин.
«Для этого применяют самые разные средства, как мы видим: и ложь, и провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии», – заявил он на совещании о ситуации на Ближнем Востоке.
Он отметил, что кукловоды – те, кто разжег этот конфликт и стоит за другими региональными кризисами, – будут использовать их последствия, чтобы посеять ненависть по всему миру.
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