Путин: Конфликт на Ближнем Востоке агрессивно используют для раскола российского общества

Кукловоды, начавшие конфликт на Ближнем Востоке, пытаются использовать его против России, дестабилизации и раскола в ее многонациональном и многоконфессиональном обществе. Об этом заявил Президент России Владимир Путин.

«Для этого применяют самые разные средства, как мы видим: и ложь, и провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии», – заявил он на совещании о ситуации на Ближнем Востоке.

Он отметил, что кукловоды – те, кто разжег этот конфликт и стоит за другими региональными кризисами, – будут использовать их последствия, чтобы посеять ненависть по всему миру.