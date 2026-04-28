Молодогвардейцы Татарстана доставили 20 тонн помощи в пострадавший от наводнения Дагестан

Представители Татарстанского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» передали Хасавюртовскому местному отделению партии «Единая Россия» 20 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба МГЕР РТ.

По заявкам жителей сел Адильотар, Кидиротар и Татляр Хасавюртовского района, где произошло самое сильное наводнение за последние 100 лет, из Татарстана доставили стройматериалы (кирпичи, минеральную вату, газовые баллоны), генераторы, продукты, питьевую воду, средства личной гигиены, одежду и другие необходимые товары.

В сборе гуманитарного груза участвовали местные отделения МГЕР, благотворительный фонд «Ярдам – Помощь», компания «СтройХолдинг» и Фонд ресоциализации РТ, а также частные лица.

«Мы очень надеемся, что наша гуманитарная помощь поможет. И хотели бы поблагодарить каждого жителя, каждого благотворителя и предпринимателя нашей республики, которые откликнулись на просьбу и помогли нам сформировать груз», – подчеркнул депутат Государственного Совета РТ и глава Татарстанского реготделения МГЕР Руслан Шигабуддинов.

Врио главы Хасавюртовского района Багаутдин Мамаев выразил благодарность татарстанским молодогвардейцам. «Спасибо большое за поддержку, которую вы оказываете, за гуманитарную помощь, за то единство, которое есть у нас у всех», – заметил он.

Благодарность за оказанную татарстанцами помощь была выражена и от лица Адильотарского сельсовета.

Разрушительное наводнение обрушилось на Дагестан в начале апреля. Молодогвардейцы Татарстана вскоре приступили к сбору помощи. Отправка гуманитарного груза состоялась 24 апреля, в церемонии принял участие Почетный Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.