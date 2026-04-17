Активисты МГЕР собирают генераторы, медикаменты и стройматериалы для Дагестана

Активисты «Молодой гвардии Единой России» и партии «Единая Россия» объявили сбор помощи для жителей Дагестана. Пункты приема, организованные молодогвардейцами, открыты во всех районах Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба МГЕР.

По запросу регионального отделения Центральный штаб МГЕР направил подробный список необходимых товаров. В первую очередь требуются дезинфицирующие и гигиенические средства, бытовая химия, резиновые сапоги, лопаты, генераторы, рации и строительные материалы. Параллельно идет сбор денежных средств – их направят на закупку необходимого и поддержку пострадавших.

В Нижнекамске помощь принимают в местном отделении «Единой России» на улице Студенческой, 9, в Мамадыше – на улице Домолазова, 36. Жители приносят средства личной гигиены, новую одежду, продукты длительного хранения, медикаменты первой необходимости и товары для детей. В Казани сбор организован на базе гуманитарного центра МГЕР на улице Жуковского, 12.

Дополнительную информацию можно получить по телефону руководителя гуманитарного центра «Молодой гвардии Единой России» Татарстана Азима Арсланова. Прием помощи продлится до 22 апреля.

Организаторы приглашают жителей республики присоединиться к акции. Отправка собранного груза запланирована на 24 апреля – она пройдет в рамках XV отчетно-выборной конференции регионального отделения МГЕР в Татарстане, где состоятся выборы руководителя регионального штаба.

В мероприятии ожидается участие секретаря регионального отделения «Единой России», почетного председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, а также депутатов, общественных деятелей и активистов организации.