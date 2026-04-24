20 тонн стройматериалов и воды отправились из Казани в дагестанские сёла Адильотар, Кидиротар и Татляр

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Сегодня с территории «Ак Барс Арены» ушла фура с 20 тоннами гуманитарного груза для жителей Хасавюртовского района Республики Дагестан. Груз адресован трём сёлам – Адильотару, Кидиротару и Татляру, где произошло самое сильное наводнение за последние 100 лет.

Отправка была приурочена к 15-й отчётно-выборной конференции регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР), которая проходила здесь же.

«Это не абстрактный набор вещей, а то, что люди попросили сами. Внутри — стройматериалы, кирпичи, минеральная вата, газовые баллоны, генераторы, продукты с длительным сроком хранения, питьевая вода, средства гигиены и одежда. Я лично отправлюсь сопровождать груз, состав помощи формировался строго по заявкам жителей», – подчеркнул депутат Государственного Совета Республики Татарстан, руководитель татарстанского отделения МГЕР Руслан Шигабутдинов.

Пока грузчики заканчивали загрузку, председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов, приехавший на конференцию, отметил, что татарстанское отделение давно и системно работает в гуманитарных миссиях.

«До этого ребята постоянно выезжали на подшефные территории в ЛНР, привозили помощь, сами шли волонтёрами. Сегодняшняя отправка в Дагестан – продолжение этой работы», – сказал Демидов.

К сбору груза, который должен прибыть в Дагестан 27 апреля, помощь приложили местные отделения МГЕР, благотворительный фонд «Ярдам – Помощь», компания «СтройХолдинг», Фонд ресоциализации РТ, а также частные лица.

Руслан Шигабутдинов добавил, что сбор средств не закрыт и это только первый выезд: «Планируем делать несколько выездов, дальше отрабатывать по новым запросам».

Перед отправкой место погрузки посетил Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин. Он осмотрел формируемый гуманитарный конвой, пообщался с волонтерами о составе груза и логистике.

В завершение конференции ее участники написали «Диктант Победы». Шигабутдинов назвал это не просто проверкой знаний, а «возможностью эмоционально вернуться в те дни и вспомнить подвиг предков». Гуманитарный конвой тем временем уже покинул Казань, его прибытие в Хасавюртовский район ожидается через три дня.