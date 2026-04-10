Мусульмане Татарстана собрали 3 млн рублей для пострадавших от наводнения в Дагестане

Мусульмане со всех районов Татарстана подключились к сбору благотворительной помощи для жителей Дагестана, пострадавших от стихийного бедствия, сообщили в Духовном управлении мусульман Республики Татарстан. Особую активность проявляют мухтасибаты и мечети ДУМ РТ, которые организуют прихожан на централизованную поддержку дагестанцев через благотворительный фонд «Закят».

Общими усилиями удалось собрать еще 1,5 млн рублей помимо ранее привлеченных средств. Арский мухтасибат от имени мусульман предоставил 4 тонны бутилированной питьевой воды. Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ организовал вторую гуманитарную помощь и в ближайшее время передаст ее в распоряжение благотворительного фонда «Инсан» Муфтията Республики Дагестан. Общий объем денежных пожертвований составил 3 млн рублей.

Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ продолжает сбор средств и работает в тесном взаимодействии с полномочным представителем Дагестана в Татарстане М.А. Муслимовым и фондом «Инсан» Муфтията Дагестана, который оказывает помощь пострадавшим на месте с первого дня стихийного бедствия.